Burger King : gros bad buzz qui continue avec le clash du community manager des Produits Laitiers et ses fans, les échanges sont violents et le fast-food est dans la tourmente !

Il faut dire que Burger King n’hésite jamais à prendre partie et à avoir un certain franc-parler avec sa communauté sur les réseaux sociaux mais également dans ses publicités à la télévision ou sur les panneaux publicitaires que l’on peut voir dans les grandes villes.

Une communication qui n’hésite pas à trancher d’ailleurs par rapport à celles de ses concurrents McDonald’s et KFC.

On se souvient encore de la communication très habile de Burger King lors du confinement, où la chaîne de fast-foods avait indiqué alors les ingrédients nécessaires pour se cuisiner les hamburgers les plus populaires de ces restaurants, comme par exemple l’inimitable Whopper. Mais il y a tout juste quelques jours, Burger King s’est retrouvé mis à mal après avoir fait une annonce qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux.

Tout d'un coup on entend moins @LesProLaitiers pic.twitter.com/y8Ip4Uhvz7 — Burger King France (@BurgerKingFR) September 29, 2020

C’est en effet le mardi 29 septembre dernier que la chaîne de junk-food a annoncé l’arrivée d’un nouveau hamburger, le “Master Chèvre”, qui allait faire beaucoup de bruit, et le moins que l’on puisse dire c’est que les réactions ont été au rendez-vous ! En effet, on pouvait retrouver sur le compte Twitter de Burger King la publication d’une photo de leur nouveau hamburger avec une mention : « Tout d’un coup, on entend moins Les Produits Laitiers » en citant le compte de l’organisme. Mais si Burger King s’attendait à une réaction positive, cela n’a pas du tout été le cas ! En effet, le nouvel hamburger de Burger King met en avant le fromage de chèvre, mais les internautes se sont très rapidement demandés ouvertement si le sandwich allait réellement ressembler à ce que l’on voyait sur la photo.

On sait en effet qu’il est rare d’avoir une correspondance très exacte entre les hamburgers que l’on peut retrouver sur des visuels promotionnels et ceux que l’on retrouve dans la restauration. Face à l’interpellation du compte des Produits Laitiers sur Twitter, la réaction ne s’est pas faite attendre… En effet, suivi par plus de 220 000 abonnés (contre “seulement” 75 000 pour Burger King), cet organisme se charge de mettre en avant les données économiques et démographiques concernant le lait, mais également la qualité des produits. Le community manager a trouvé l’occasion toute faite pour répondre à Burger King en critiquant justement la qualité de ses sandwichs en narguant le fait que la photo ne ressemblait pas à la réalité.

Ah si seulement la photo ressemblait au burger… https://t.co/2NE59aRyos — Les Produits Laitiers 🇫🇷⭐⭐ (@LesProLaitiers) September 29, 2020

Mais ceci étant dit, là où d’autres restaurants auraient retiré leur publication initiale, ce n’est pas le cas de Burger King qui a saisi l’occasion pour répondre un jeu de mots très habile qui montre que la marque a beaucoup d’humour et ne se laisse pas faire.

En répondant simplement “Lait facile celle-là”, Burger King fait une petite pirouette pour dire que la blague était facile et que le community manager des Produits Laitiers n’a pas bien réfléchi longtemps avant de tweeter !

Du côté des internautes, on retrouve énormément de soutien pour les Produits Laitiers et contre Burger King : certains affirment sans aucune gêne qu’il s’agit là d’une belle erreur de communication de la part de la chaîne de hamburgers !