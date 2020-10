ALERTE Auchan : ramenez de tout urgence vos œufs contaminés, vous pourriez tomber malade !

De nombreux produits dans toutes les enseignes ont parfois fait l’objet d’un rappel. L’alimentation n’est pas le seul domaine concerné, car il y a également les produits électroménagers. Dernièrement, Lidl a rappelé un aspirateur à main à cause d’une suspicion d’incendie. Aujourd’hui, nous apprenons que la firme Auchan procède au rappel des oeufs que vous ne devez surtout pas manger. Vous pouvez les trouver par boîtes de 6 ou 12 exemplaires. Les oeufs doivent être rapportés le plus vite dans l’enseigne au niveau de l’accueil pour procéder au remboursement par exemple.

Si vous ne souhaitez pas ramener ces oeufs dans un magasin Auchan, pensez à ne pas les consommer et jetez-les.

Alerte à la salmonelle dans des fromages commercialisés par Auchan >> http://t.co/uSligTHF4o pic.twitter.com/RMeno08Xnd — Sciences et Avenir (@Sciences_Avenir) May 20, 2015

Toutes les informations concernant les oeufs vendus par Auchan

Vous pourrez donc identifier rapidement les oeufs grâce à la marque notamment, ils sont vendus sous la forme d’un calibre moyen et les poules sont élevées en plein air. D’autres informations sont à prendre en compte pour savoir si vous avez acheté par inadvertance des oeufs contaminés.

Il y a un code-barres à savoir 3 760 114 130 143, mais également un code emballeur FR.26.014.052 .

. La date limite de consommation oscille entre le 5 octobre 2020 et le 21 octobre 2020.

La date de commercialisation s’échelonne du 11 septembre au 28 septembre 2020.

Vous devez aussi regarder d’un peu plus près le numéro du lot qui est 1FRUFC01.

Vous avez la possibilité d’apporter les oeufs contaminés s’ils correspondent à l’accueil de votre commerce Auchan avec ou sans le ticket de caisse. Dans le cas contraire, il ne faut pas les consommer que ce soit cru ou cuit, mais il est préférable de les détruire. Au vu des éléments glanés sur la toile, les oeufs auraient une bactérie à savoir la salmonelle qui n’est pas inconnue du grand public.

Pourquoi ne faut-il pas consommer les oeufs ?

Il est important de noter que les salmonelles sont problématiques pour votre santé, elles peuvent alors entraîner divers dégâts, cela dépend des personnes et de la quantité consommée. Il ne faut pas oublier de préciser que selon l’OMS, elles peuvent être mortelles. Vous pouvez donc identifier quelques symptômes à savoir des vomissements et des diarrhées. Par conséquent, les oeufs contaminés entraînent une sorte de gastro-entérite, c’est en réalité une intoxication alimentaire, mais, généralement, les symptômes sont les mêmes.

Salmonelle : Auchan rappelle en urgence des œufs contaminéshttps://t.co/n1Q4d2j1A6 — RV-Cdier (@Pompiermarne51H) October 8, 2020

Si vous avez déjà consommé ces oeufs, il est impératif de vous rapprocher de votre médecin. De plus, les salmonelles sont dangereuses pour les personnes les plus fragiles comme les seniors, les femmes enceintes, mais également les enfants et les personnes immunodéprimées. Ces micro-organismes sont souvent la cause des rappels de produits au même titre que la bactérie E. Coli. Ne tenez donc pas le Diable avec ces oeufs, il est préférable de les confier à l’accueil du magasin.