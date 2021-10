Vianney: Bienvenue dans le monde des nouveaux papas… La femme du chateur et son bonhomme sont en pleine forme !

Vianney a toujours su garder le silence par rapport à la grossesse de Catherine Robert sa femme. Le mardi 19 octobre dernier, la communauté du chanteur a appris la surprise. C’est ainsi que l’homme de 30 ans a déclaré être devenu papa de son premier enfant. Une nouvelle partagée par le chanteur sur son compte Instagram, avec la confirmation que l’enfant et sa mère se portent bien. On vous en dit plus dans la suite.

Une heureuse nouvelle donnée par le chanteur lui-même

Vianney en a conscience, la nouvelle ne pouvait pas rester cachée longtemps. C’est certainement la raison qui a poussé le nouveau papa à l’annoncer lui-même à sa communauté. Celui à qui l’on doit le tube Beau-papa vient donc d’expérimenter le sentiment d’être père.

Il n’a d’ailleurs pas hésité à rendre la nouvelle publique sur son compte Instagram de mardi 19 octobre dernier. Certes, le chanteur n’y est pas allé avec une photo de famille. On a plutôt eu droit à une image illustrant trois girafes brodées sur un tissu accompagnées d’un zèbre tout petit.

En effet, les trois girafes représentent Vianney lui-même, sa femme Catherine ainsi que la fille que celle-ci a eue dans sa dernière relation. En légende, un beau message suivait le cliché. « Et si l’averse nous touche toi & moi, on la traverse à 2, à 3…à 4. Je voulais simplement vous dire qu’une petite merveille a fait irruption dans notre vie. La maman & notre petit bonhomme vont bien. Partager avec vous ce bonheur me rend + heureux encore. Je sais que vous nous garderez l’intimité de ces instants & vous remercie », a-t-il écrit.

Le début du message du chanteur n’est rien d’autre que des paroles de son tube Beau-papa. La précision ‘’petit bonhomme’’ semble indiquer qu’il s’agirait d’un garçon.

Vianney plutôt discret, mais le couple se laisse voir

Le chanteur n’a jamais voulu s’exprimer sur la grossesse de sa femme. Cependant, cela n’était méconnu de personne. En effet, Catherine Robert avait fait quelques apparitions le ventre bien arrondi, surtout sur scène. La dernière en date était le 19 septembre où le couple s’était rendu au Parc des Princes lors de PSG-OL.

Pour le chanteur de 30 ans, ce nouveau cadeau de Catherine vient agrandir la famille en s’ajoutant à la fille que cette dernière avait. Considérée également comme sa fille, Vianney s’était même inspiré de cette relation fusionnelle et particulière pour écrire Beau-papa. Dans l’émission Rendez-vous en terre inconnue du 25 mai dernier, il n’avait pas manqué d’en parler. « Je l’aime comme ma fille », avait-il déclaré après avoir souligné le fait qu’il avait une femme dont la fille est d’un autre monsieur.

Quand Vianney explique toute l’affection qu’il porte pour la fille de sa femme

Vianney avait également laissé quelques mots au sujet de cette fille dans Sept à Huit sur TF1. Selon ses propos, il a pu découvrir comment c’était beau et également complexe d’aimer un enfant qui est d’un autre. L’homme a d’ailleurs comparé cette situation à un chemin de croix pour certains.

Aussi, il a souligné que ce n’était pas facile pour un enfant d’être entouré d’un parent qui, génétiquement, n’est pas le sien. Ce qui est certain, c’est que Vianney s’assure de donner beaucoup d’amour à cette fille.