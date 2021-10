Vaimalama Chaves : Après son agression à Paris, la reine de beauté veut s’armer et prend une décision radicale et courageuse !

Une bande de jeunes garçons de moins de 18 ans, ont pris pour cible Vaimalama Chaves il y a quelques semaines dans la rue. Cette dernière revient sur cet épisode traumatisant apparu dans une interview ce mardi 19 octobre 2021. Loin de se laisser abattre, l’ancienne Miss France a pris une décision courageuse, pour ne pas se laisser aller à la peur.

Vaimalama Chaves choquée et furieuse après son agression

Dans une période où l’on dénonce de plus en plus le taux de violence chez les jeunes, Vaimalama Chaves en a fait l’amère expérience. Peu après son passage dans l’émission Danse avec les stars sur TF1, l’ancienne Miss France a subi une agression. Ses moments difficiles, c’est au lendemain des faits que Vaimalama Chaves les a partagé avec ses abonnés sur son compte Instagram. Encore sous le choc des évènements et en colère, la jeune femme a raconté ce qui lui est arrivé.

Dans une vidéo postée dans sa story, elle a révélé avoir été attaquée par une bande de jeunes, qui avaient apparemment moins de 18 ans. L’un d’entre eux a même essayé de lui voler son portable, en vain, alors qu’ils s’acharnaient à la lyncher, en lui jetant des pierres ! La musicienne a réussi à filmer en partie son agression, et de ce fait, elle a expliqué être allée porter plainte auprès de la police. On lui aurait répondu : « Ça va, elle n’a reçu que des cailloux… ».

Indignée, Vaimalama Chaves s’est insurgée dans sa vidéo, expliquant qu’elle avait failli se faire voler son téléphone. De plus, ces jeunes se sont amusés à lui jeter des cailloux en plus, alors qu’elle s’en allait. Elle a même été encerclée, quand elle a tenté d’appeler le 17, un numéro de secours. Une situation d’impuissance qui a enragé la jeune fille, qui a décidé de ne plus se laisser faire.

Sa grande décision pour ne plus revivre cela

Ce mardi 20 octobre 2021, Vaimalama Chaves a accordé une interview à un média. Cela fait maintenant quelques semaines que son agression s’est déroulée, et la jeune femme révèle se porter bien. Cependant, elle avoue avoir été particulièrement énervée de ce qui lui est arrivé. Ce qui l’a surtout touché, c’est le fait de se retrouver et de se sentir sans défense et fragile dans une telle situation.

Cependant, loin de se laisser abattre, Vaimalama Chaves a pris une décision radicale suite à ces évènements. C’est ainsi qu’elle s’est résolue à prendre des cours d’auto-défense. L’ancienne Miss France a révélé qu’elle allait s’informer encore plus sur ce sujet, et surtout, qu’elle ne serait pas bloquée par ce qui lui est arrivé, ce qui serait bien dommage.

La jeune femme semble en tout cas avoir gagné en sagesse, prenant la situation avec beaucoup de philosophie. Pour ce qui est de ces cours d’auto-défense, Vaimalama Chaves aura en tout cas du temps pour s’y consacrer maintenant, puisqu’elle n’est plus dans l’aventure Danse avec les stars…