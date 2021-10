The Voice All Stars : Les coachs seront assistés par de nouveaux artistes qui viennent rejoindre l’aventure !

The Voice All-Stars est l’une des meilleures émissions diffusées actuellement sur TF1. Pour cette nouvelle saison, elle fait une fois de plus chavirer le cœur des français. Ils sont donc nombreux à prendre le rendez-vous pour suivre chaque nouvel épisode de l’émission. Lors de l’épisode de ce samedi 02 octobre, les téléspectateurs ont eu droit à une belle surprise. Cinq nouveaux artistes rejoignent l’émission pour aider les coachs lors de l’épreuve des « cross battles ».

The Voice All-Stars est de retour sur TF1 pour le plus grand plaisir du public français !

Depuis le début du mois de septembre, les émissions préférées des français sont de retour. C’est le cas de The Voice All-Stars. Le programme est diffusé sur TF1 tous les samedis soirs, depuis plusieurs semaines. Plusieurs talents se sont déjà succédés sur le plateau, ce qui a permis à chaque coach de constituer son équipe.

L’une des choses qu’on apprécie le plus avec ce programme, c’est qu’il offre de nombreuses surprises. On y voit régulièrement d’anciens candidats revenir sur le plateau, pour des retrouvailles toujours pleines d’émotions.

Par exemple, l’épisode du 25 septembre était marqué par la présence d’Antoine Galey. Il faisait partie des finalistes de la cinquième saison de l’émission. Arrivé troisième derrière Slimane et MB14, l’ancien protégé de Garou est aujourd’hui méconnaissable. Il a fait son grand retour sur le plateau il y a une semaine, après l’avoir annoncé sur son compte Instagram. Comme il l’a dit lui-même, il ne pouvait pas laisser ses camarades s’amuser sans lui.

Cinq nouvelles vedettes qui viennent rejoindre l’aventure The Voice All-Stars

The Voice All-Stars permet avant tout de découvrir de nouveaux talents sur son plateau. Cependant, en dehors de la scène, l’émission accueille également plusieurs célébrités. C’était le cas lors de l’épisode de ce samedi 2 octobre. En effet, plusieurs personnalités du monde de la musique ont rejoint l’aventure. Ils seront aux côtés des célèbres jurés de l’émission.

Rappelons-le, les coachs et jurés de l’émission The Voice All-Stars sont au nombre de cinq. Il s’agit de Mika, Jenifer, Florent Pagny, Zazie et Patrick Fiori. Pour les épauler, les réalisateurs ont fait appel à des artistes également très connus. La nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux quelques jours auparavant.

Ainsi, chaque coach aura droit au soutien d’un co-coach. Ce dernier aura pour rôle d’accompagner et de conseiller le coach principal dans ses choix. Les candidats auront donc droit à des duos d’enfer pour les guider. Mika sera accompagné de Kendji, tandis que Jenifer sera épaulé par son finaliste Amir. Zazie quant à elle sera avec Maëlle, et de son côté, Florent Pagny pourra compter sur Slimane. Enfin, Patrick Fiori sera accompagné de Camille Lellouche.

Bien avant le début de l’épisode du 02 octobre, les internautes exprimaient déjà leur joie en ligne. On pouvait voir des commentaires comme : « Trop hâte », « Un casting 5 étoiles », etc. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas été déçus. La suite promet d’être encore plus riche en émotions.