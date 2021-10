The Voice 2022 : La production partage des informations à propos de la prochaine saison, et déjà, le programme bat des records pour les demandes d’inscription !

Samedi dernier, TF1 a clôturé The Voice All Star, et déjà, les fans se demandent à quand la reprise pour le programme The Voice 2022. Notons qu’avec l’édition spéciale, la programmation normale a pris du retard. Cependant, on a quelques informations de la production, qui a décidé de ne pas laisser les fans dans le flou.

Une année qui se termine avec beaucoup de changements pour The Voice

Cette année a été spéciale pour le programme The Voice, qui a fêté ses 10 ans en grande pompe. Pour cela, il y eut une édition spéciale, qui vient à peine de finir. Pour l’occasion, d’anciens candidats très motivés, sont venus concourir à nouveau, en présence de 5 coachs. A l’issue de ce choc des titans rempli d’émotions et de rebondissements, Anne Sila de l’équipe de Florent Pagny a remporté la victoire.

De cette édition finale, aussi bien les candidats, les téléspectateurs que les coachs, auront connu moult émotions vives. De la joie, de la frustration, de la fierté ou encore des larmes, le programme fût riche. Pour la finale, l’un des coachs, Jenifer, a annoncé que c’était sa dernière participation à ce télé-crochet, qui l’aura certainement marqué plus que les autres saisons.

Il faut dire que les cross battle ont été particulièrement éprouvants pour la jeune mère de famille, qui a finalement pu mener l’une de ses candidates, Amalya jusqu’en finale. La coach s’arrête comme Garou avant elle, et cela fait 10 années qu’elle participe à l’émission en tant que coach.

Du changement et des records !

The Voice dans toute son histoire, a vu défiler en tout et pour tout, 16 coachs, tous des stars de la chanson. D’ailleurs, pour les prochaines saisons, il y aura de nouvelles personnes. Chez les Kids c’est déjà officiel, on sait qu’il y aura Julien Doré et Louane, qui viendront rejoindre Patrick Fiori et Kendji Girac. On apprend que les tournages vont commencer d’ici peu.

Chez les adultes, rien n’est encore sûr, même si la production vient de donner quelques bribes d’informations sur Instagram, sur le compte officiel de The Voice. Déjà, une chose est certaine, la version adulte du télé-crochet reviendra bel et bien en 2022. Pour annoncer cela, la production de l’émission a publié une photo des 4 coachs de l’édition passée, légendée par une phrase qui ne laisse aucun doute : « Ils sont de retour en 2022 ». Cela suppose que Marc Lavoine, Amel Bent, Vianney et Florent Pagny, seront tous là pour The Voice 2022.

Cependant, des rumeurs avaient annoncé le départ de Vianney, puisqu’il devrait avoir un programme chargé en 2022. Il faut croire que le nouveau papa saura comment gérer son agenda pour avoir du temps libre pour le télé-crochet. Toutefois, il faudra attendre un bon moment pour la diffusion, car les tournages ne débuteront qu’en décembre. En attendant, la chaîne a annoncé que le nombre d’inscriptions à The Voice a battu tous les records. En effet, à ce jour, la production a eu plus de 30.000 candidatures, une première dans l’histoire de l’émission !