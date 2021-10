The Artist, un échec : Nagui révèle ce qui s’est vraiment passé, et il n’est pas le seul à blâmer !

Monumentale échec pour l’émission The Artist. Si l’animateur et producteur de l’émission Nagui avait encore de l’espoir pour redresser la barre après les 1ers primes, il a fini par se rendre à l’évidence. Alors que la finale est déjà là, il reconnaît que des erreurs ont été commises, surtout au début.

Des succès puis un échec !

Nagui a quand même une carrière incroyable en tant qu’animateur. Il a enchaîné des émissions à succès, et même à présent, cela continue avec Tout le monde veut prendre sa place, Taratata, N’oubliez pas les paroles, etc. Cependant, comme si tout ne peut pas être lisse, le mari de Mélanie Page semble être tombé sur un os. Pourtant cela semblait être parti d’un très bon pied avec The Artist.

Laissant sa place à Laurence Boccolini dans l’émission Tout le monde veut prendre sa place, il a donc lancé The Artist, une nouvelle idée, sa propre création. Le 11 septembre 2021 fût le début de l’aventure, mais malheureusement, il y a eu beaucoup de critiques. L’émission a fait un flop dès la 1ère diffusion, et on peut dire que Nagui a tout fait pour essayer de rattraper le coup.

Ainsi, il y avait des changements à chaque nouvel épisode, et l’animateur est même allé jusqu’à faire des appels de pieds aux téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Des artistes célèbres ont même fait des apparitions dans The Artist, pour donner un coup de pouce à l’émission, mais rien n’y fit.

Un échec assumé

C’est donc tant bien que mal que Nagui a poursuivi le programme malgré tout. Notons que depuis un certain temps, c’est le vendredi et non le samedi soir. Face aux échecs, l’animateur reconnaît qu’il y a eu des erreurs. Interviewé, il explique quand même que c’est parce qu’il a voulu écouter les conseils de certaines personnes que l’échec a été à ce point énorme. Cela concernait principalement les reprises du début, qui selon lui, ont fait fuir les téléspectateurs de la 1ère heure. Découragés, ces derniers auraient convaincu d’autres.

Quant à la concurrence, Nagui affirme dorénavant qu’elle n’a rien à voir avec l’échec de son programme. Alors que la finale est pour ce vendredi 15 octobre 202, il vient se confier ce même jour sur son ressenti par rapport à l’échec d’audiences de l’émission. Déjà pour lui, le 1er prime où ils se sont retrouvés à moins d’un million de téléspectateurs fût une claque.

A la question de savoir s’il a perdu beaucoup d’argent dans cette histoire, Nagui a répondu sans le cacher, qu’il y a effectivement eu beaucoup de perte d’argent. Cependant, il a expliqué que c’était un risque pris sciemment, et que c’était son rôle de producteur, de prendre ce genre de risques. Si ça payait d’habitude, cette fois fût donc différent. Cependant, il affirme assumer totalement ce qui s’est passé.

Malgré ses déboires avec cette émission, l’animateur reste quand même confiant en l’avenir, puisqu’il rêve quand même d’une suite pour The Artist. Pour Nagui, ce programme a sa place à la télévision.