Nolwenn Leroy se ridiculise lors du casting pour la Star Académie : Plusieurs années plus tard, les images sont dévoilées !

Nolwenn Leroy fait partie des heureux gagnants des différentes saisons de la Star Académie. On se souvient d’elle dans la deuxième saison, lorsqu’elle remporte la victoire contre toute attente. La jeune femme elle-même était surprise en découvrant les résultats. En effet, pendant le casting, elle n’était pas vraiment à son avantage. Ce moment de gêne refait surface lors du prime des 20 ans de l’émission.

Nolwenn Leroy retrouve ses anciens camarades pour les 20 ans de la Star Academy

Les noms des différents gagnants de la Star Academy sont restés dans la mémoire des grands fans de l’émission. Pour ceux qui s’en souviennent, la toute première saison a été remportée par Jenifer.

Ensuite, c’est Nolwenn Leroy qui a eu ce plaisir, lors de la deuxième saison. Elle a été proclamée grande gagnante de la Star Academy en 2002. C’est donc sans surprise qu’elle participe à la célébration des 20 ans de l’émission. Elle retrouve à cette occasion, plusieurs autres candidats de sa promotion. Ils étaient ensemble ce samedi 6 novembre 2021, sur TF1.

Les académiciens présents étaient : Anne-Laure, Emma Daumas, Rudy, etc. Avec Nolwenn Leroy, ils se sont rappelés des moments les plus marquants de leur passage dans l’émission. Toutefois, comme on pouvait s’y attendre, il y a un souvenir en particulier que Nolwenn aurait bien voulu passer sous silence.

Un casting pas très concluant, qui conduit malgré tout à une victoire

Nikos Aliagas s’est montré plutôt taquin ce samedi avec Nolwenn Leroy. Il a ressorti les images du casting « raté » de la jeune femme lors de l’émission de ce samedi. C’était un moment gênant pour elle, car les choses ne se sont pas du tout passées comme prévues. Elle avait même pensé sur le coup qu’elle venait de perdre toutes ses chances.

Pour le début de l’audition, elle s’était montrée au top. C’était la partie chant de l’évaluation. C’est par la suite que les choses se sont compliquées. Au moment de réaliser quelques pas de danse, elle a rencontré pas mal de difficultés. Elle semblait peu sûre d’elle, et pas du tout à l’aise avec son corps. C’est donc avec beaucoup de difficulté qu’elle tentait d’enchaîner les pas.

A la vue de ces images, Nolwenn âgée aujourd’hui de 39 ans s’est exprimée. Elle raconte qu’elle avait même failli tomber de la scène. Apparemment, le podium n’était pas suffisamment éclairé. Avec ses grands gestes, elle s’est rapidement retrouvée sur le bord et a échappé de justesse à une chute. Elle a trouvé sa performance ridicule, et pensait même qu’elle n’avait aucune chance d’être retenue.

Si elle était timide à ses débuts dans la danse, elle a très vite acquis les bases et la confiance nécessaires une fois dans le château. C’est ainsi qu’à la fin des épreuves, elle finit par remporter la victoire. Nolwenn Leroy est aujourd’hui très heureuse de son passage dans l’émission, parce qu’elle a ainsi eu l’occasion d’apprendre beaucoup de choses, notamment en classe de danse.