Nabilla Benattia et Thoma Vergara : La star de téléréalité attend-elle son 2e enfant ? Des évènements semblent confirmer les rumeurs !

Des internautes disent avoir aperçu un petit bidon, son mari dit qu’elle a des envies de tortillas, et elle révèle avoir tout le temps envie de manger en ce moment… Il n’en faut pas plus pour que la communauté de Nabilla saute aux conclusions de grossesse. Ce vendredi 15 octobre 2021, une vidéo postée par le mari de la businesswoman intrigue encore plus.

Des rumeurs sur une potentielle grossesse de Nabilla Benattia

Ce sont les publications de Thomas Vergara sur Snapchat qui ont jeté le feu aux poudres, à propos de la possible grossesse de Nabilla Benattia. Il faut dire que les rumeurs sur une potentielle grossesse de cette dernière tourne depuis un certain temps. Cependant, la jeune femme, même si elle est très active sur les réseaux sociaux, se garde de se prononcer sur le sujet.

De ce fait, les commentaires vont bon train parmi les fans du couple, qui se sont improvisés Sherlock Holmes pour le coup. C’est ainsi que certains ont cru apercevoir à un certain moment un ventre arrondi. Cela aurait été vu dans certaines vidéos postées par la jeune mère sur les réseaux sociaux. Notons que le jeune couple est déjà parent d’un petit Milann âgé de 2 ans.

On se rappelle qu’il y a quelques jours, le mari de Nabilla Benattia, Thomas Vergara, avait mis en ligne des vidéos. On pouvait y voir son épouse se régaler de tortillas. Le jeune homme de 35 ans a alors commenté dans la vidéo, disant que sa chérie ne mangeait que des tortillas en ce moment. Nabilla Benattia a alors répondu qu’elle en avait trop envie dernièrement. Son mari lui demande alors : « Tu ne serais pas enceinte quand même ? »… Question à laquelle la belle de 29 ans n’a répondu que par un sourire. De quoi renforcer les rumeurs auprès des internautes.

De quoi accentuer la rumeur…

Ce vendredi 15 octobre 2021, une annonce de la maman de Milann remet le pouce à l’oreille aux fans du couple. En effet, Nabilla Benattia a révélé qu’elle se rendait à l’hôpital sur son snapchat. Elle a annoncé qu’elle partait pour des examens car elle n’arrêtait pas de vomir. Le but était donc de faire des tests sanguins. Cette vidéo n’a fait qu’enflammer l’imagination des fans, qui ont rapidement additionné les signes.

Beaucoup plus d’appétit et nausées, vomissements, la rumeur sur sa grossesse potentielle est repartie de plus bel. Alors seconde grossesse ? Une chose est sûre, tout porte à croire que ce sera une bonne nouvelle pour le couple. En effet, ils ont toujours fait savoir qu’ils voulaient une grande famille. Cependant, ils ont précisé il y a quelques temps que la priorité en ce moment, c’était leur fils Milann, ainsi que leur projet immobilier.

Ils penseront donc à d’autres enfants dès qu’ils auront leur maison. Puisque les travaux sont apparemment finis, une confirmation de grossesse devrait être très bien accueillie par Nabilla Benattia et son mari Thomas Vergara. Quoi qu’il en soit, l’essentiel, c’est que les examens ne montrent rien de grave.