Loana : La chanteuse Myriam Abel fait des révélations chocs à propos de la 1ère chanson à succès de Loana… Il s’agirait en réalité de sa chanson volée !

Les fans de la 1ère heure de Loana se rappellent sûrement de sa 1ère chanson à succès, Comme je t’aime. Ce fût un grand succès, de ceux qui ont contribué à assoir la jeune femme d’alors dans le cœur de ses fans. Invitée par Jordan de Luxe dans son émission, la chanteuse Myriam Abel décide de révéler les dessous de ce titre, qui en réalité, lui a été volé.

Myriam Abel dévoile tout !

VIDEO – Myriam Abel sur Loana : « C’était ma chanson, ils lui ont donnée quand elle a gagné le Loft » – https://t.co/j6R1rVOZij pic.twitter.com/493txlfclU — Allo Trends (@AlloTrends) November 9, 2021

Il y a 20 ans, Loana était une jeune femme qui venait de remporter la toute 1ère saison du Loft. Il s’agissait de la 1ère émission de téléréalité qui se déroulait en France. Une fois hors de la maison où elle et d’autres candidats étaient suivis par toute la France, plusieurs opportunités se sont ouvertes à Loana, dont celle de devenir chanteuse. C’est ainsi qu’elle a repris des chansons comme First Be A Woman de Gloria Gaynor, dans une version française.

Cependant, l’un de ses titres à avoir le plus cartonné, fût sans aucun doute le morceau Comme je t’aime. Cette chanson a clairement contribué à sa renommée, et 20 ans plus tard, on apprend qu’il y a un vilain secret derrière cette chanson. Il s’agit d’une histoire dont Loana elle-même n’est peut-être pas au courant, et cela implique la chanteuse Myriam Abel.

C’est cette dernière qui a remporté la 3e saison du télécrochet La Nouvelle Star. Depuis, elle mène une carrière musicale, et elle a participé pendant quelques années à quelques saisons de l’émission de téléréalité Les Anges. Ce 8 novembre 2021 Myriam Abel était sur le plateau de Jordan de Luxe, et elle avait des révélations croustillantes à faire à propos de Loana : « Son titre Comme je t’aime, c’est ma chanson. »

Myriam Abel fait une révélation étonnante sur le chanson Comme je t’aime https://t.co/udT3Bdr6oh — TéléStar (@Telestarmag) November 9, 2021

Elle a expliqué qu’elles avaient le même producteur à leur début, et qu’il s’agissait d’Alain William. Celui-ci lui a fait enregistrer le morceau, et elle a même fait le tour de quelques plateaux télé, et entamé la promotion. Myriam Abel a assuré que sa voix était toujours sur la chanson, mais que cela a été tellement trafiqué, qu’elle n’est plus reconnaissable.

Il était inutile d’aller au procès

Puisque la chanson a été trafiquée à ce point, Myriam Abel ne pouvait plus se défendre. Elle a bien sollicité un avocat pour porter l’affaire en justice, mais celui-ci lui aurait affirmé que c’était inutile.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loana 👑 (@loana_karesdanje)

Cependant, Myriam Abela a tenu à préciser que Loana n’y était certainement pour rien. L’artiste a confié que puisqu’elle était une interprète, le producteur avait en quelque sorte, le droit de donner le morceau à une autre personne. Aussi, alors qu’au départ le titre revenait à Myriam Abel, ce monsieur a alors décidé de le confier finalement à Loana, qui était alors une grande star de la téléréalité.

Cette dernière aurait eu la proposition sans rien savoir de tout ce qui l’entourait. Quant à Myriam Abel, malgré qu’elle ait tout fait pour se défendre, cela n’a pas servi à grand-chose…