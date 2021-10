Laury Thilleman n’est pas au mieux de sa forme : Elle se blesse lors d’une compétition sportive… « ça va pas top » !

Cette fin de semaine, Laury Thilleman participait à une compétition sportive. Il s’agit du Défi d’Elles à Leucates. Elle y était présente le vendredi 29 et le samedi 30 octobre, mais a dû déclarer forfait. A cause d’une blessure au genou, elle n’a pas pu terminer la compétition.

Laury Thilleman et le sport : Une grande histoire d’amour

L’ancienne reine de beauté Laury Thilleman est une grande adepte du sport. Elle est passionnée par les activités physiques en tout genre. Elle fait donc du vélo, du yoga, du surf, de la course à pied et bien d’autres. Elle participe aussi à des compétitions sportives assez régulièrement. Ce week-end, le vendredi 29 et le samedi 30 octobre 2021, elle était à Leucate pour le Défi d’Elles. Il s’agit d’une compétition sportive à laquelle elle participait en binôme avec Nathalie Simon.

Pour le premier jour, les deux femmes passent une épreuve de trail sur une distance de 12 kilomètres. Pour le deuxième jour, il y avait au programme plusieurs activités. Elles devaient faire dans la matinée, une course de 25 kilomètres, et ensuite du vélo. Pour l’après-midi, le planning prévoyait du kayak sur 6 kilomètres, une course de 7 kilomètres et du vélo, sans oublier du jogging sur 4 kilomètres. Un programme bien chargé que Laury Thilleman avait hâte d’entamer. Elle avait même commenté « ça va piquer », juste avant de se lancer.

Laury Thilleman est freinée dans son élan par une blessure au genou

Laury Thilleman avait démarré la deuxième journée de compétition remontée à bloc. Elle était pleine d’enthousiasme et prête à dépasser ses limites. Malheureusement, cela n’a pas été possible. Dès le matin, peu de temps après le début de la course, elle fait une publication.

Elle annonce sur Instagram qu’elle a le genou en vrac. Elle a tenté d’aller jusqu’au bout, mais une équipe médicale a dû la prendre en charge. Son genou a été bandé, mais la douleur n’a pas disparu pour autant. La reine de beauté n’arrivait plus à poser son genou au sol.

Laury Thilleman a été vue ensuite pleurant sur son vélo. Sa partenaire Nathalie Simon fait à son tour une publication sur Instagram. Elle fait savoir que Laury Thilleman est forfait à cause de son genou. Heureusement, elle a été remplacée par sa doublure masculine, Juan Arbelaez. Celui-ci a enfilé son dossard et a terminé la course aux côtés de Nathalie Simon.

Un peu plus tard, Laury Thilleman fait une nouvelle publication pour rassurer ses fans. Elle promet de prendre soin d’elle et les remercie pour leur soutien. Elle reconnaît aussi avoir forcé sur les entraînements, et qu’il s’agit là d’un message de son corps pour lui dire de ralentir. Elle trouve d’ailleurs que c’était nécessaire.

Tous ses abonnés lui souhaitent donc un bon rétablissement. Quelques jours de repos devraient suffire à soigner son genou malade. Espérons qu’elle soit très vite sur pied pour nous faire profiter à nouveau de ses différentes aventures.