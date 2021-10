Laeticia Hallyday : La veuve de Johnny Hallyday profite d’un séjour en vacances avec ses filles… Son grand ami Jean Reno est aussi de la partie !

Ces derniers jours, Laeticia Hallyday a décidé de se consacrer entièrement à sa famille. Elle a donc organisé des vacances pour elle et ses deux filles. Pour l’occasion, toutes les trois se rendent dans l’ouest de l’Amérique. D’autres personnes étaient invitées à ce voyage, notamment le célèbre Jean Reno. La mère de famille a publié des photos ce vendredi 15 octobre sur Instagram. Elle en profite pour remercier ses amis d’avoir fait le déplacement.

Laeticia Hallyday : une mère présente pour ses filles

View this post on Instagram Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday)

Plusieurs années après le décès de son époux, Laeticia Hallyday élève seule ses filles. Jade et Joy ont la chance d’avoir une mère présente qui leur consacre du temps et de l’attention. Celle-ci tente de profiter au maximum des moments en famille, avant que ses filles ne soient prêtes à quitter le nid. C’est pour cette raison qu’elle organise régulièrement des voyages en famille.

Cette fois-ci, les vacances organisées par la veuve de Johnny Hallyday se déroulent dans l’ouest américain. Elle s’offre une petite escapade dans l’Utah et dans l’Arizona avec ses deux filles. C’était sans doute une façon de resserrer les liens et de se rapprocher davantage. Quoi qu’il en soit, pour cette occasion, la petite famille n’était pas seule.

View this post on Instagram Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday)

En effet, le grand ami de Johnny Hallyday, Jean Reno, était lui aussi de la partie. Il y avait également Zofia Moreno. Tous les deux sont très proches de la veuve du célèbre chanteur, et partagent avec elle une grande amitié. Elle était donc ravie de pouvoir profiter de ses vacances avec eux. Pour preuve, elle publie sur Instagram des photos pour partager cette belle aventure avec ses abonnés.

Laeticia Hallyday en vacances avec ses filles et ses meilleurs amis

View this post on Instagram Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday)

Ce vendredi 15 octobre 2021, Laeticia Hallyday partage des photos sur Instagram. Ce sont des clichés de son séjour dans l’Utah et dans l’Arizona avec ses proches. On peut les voir profiter des attractions et des plaisirs de ces deux États de l’ouest américain. Ils ont même eu l’occasion de faire du cheval. Pour remercier ses deux amis, Jean Reno et Zofia Moreno de leur présence, elle rédige une belle légende sous son post.

Elle y décrit la beauté du lieu, et l’ensemble des émotions que procure un séjour dans cette partie du pays. Elle semble comblée, et surtout reconnaissante de pouvoir vivre ces moments avec ses proches. Sa joie était visiblement contagieuse, car ses abonnés ont été nombreux à réagir en commentaires. A travers leurs messages, ils ont démontré une fois de plus leur soutien à la veuve de 46 ans.

Les abonnés semblaient également ravis de constater que les trois amis étaient toujours aussi unis. C’est une chance de pouvoir compter sur le soutien de ses amis, surtout lorsqu’on doit élever seule deux enfants. Laeticia Hallyday peut donc se réjouir de la présence de Jean Reno et de Zofia Moreno à ses côtés.