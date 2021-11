Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : Le couple, toujours aussi amoureux, apparaît radieux pendant leur petite escapade à Lisbonne !

Question de passeport ou d’emploi du temps, se retrouver régulièrement semble assez compliqué pour Jalil Lespert et Laeticia Hallyday. Malgré tout, leurs retrouvailles font toujours rêver, comme le démontrent les images postées sur Instagram par la mère de Jade et Joy.

Escapade au Portugal entre amis

Jalil Lespert et Laeticia Hallyday filent le parfait amour, plus personne n’en doute. Le couple vient de se retrouver il y a quelques jours à Paris après avoir été séparé pendant un moment. En effet, le réalisateur était assez occupé par le tournage de son prochain film. Une fois qu’ils se sont retrouvés, le couple a assisté à l’entrée de Daniel Rondeau, et Laeticia Hallyday en a partagé quelques images sur son compte Instagram.

Après cet évènement, le couple se trouve actuellement au Portugal sans leurs enfants respectifs, mais plutôt avec quelques amis. Ce jeudi 11 novembre 2021, la veuve de Johnny Hallyday a diffusé plusieurs clichés sur la story de son compte Instagram. C’est précisément à Lisbonne que le couple se trouve actuellement et ils en profitent pour jouer les touristes.

C’est ainsi que sur les clichés postés par Laeticia, les abonnés ont pu voir les amoureux prendre la pose dans des endroits célèbres de la capitale. On a pu reconnaître la place du Commerce dans le quartier de Baixa, ainsi que la cathédrale Sé, qui est la plus ancienne de la ville. A 46 ans, Laeticia Hallyday ne se laisse pas compter la vie, et la vit, au bras de son amoureux, qu’elle a d’ailleurs filmé…

Des emplois de temps assez compliqués

Elle n’était pas la seule à partager son bonheur sur les réseaux sociaux. Son amoureux de 45 ans a décidé d’immortaliser le magnifique coucher du soleil de la ville de Lisbonne sur son compte Instagram. Dans ce cadre, l’acteur et réalisateur a capturé le fameux pont suspendu, de même que l’immense statue du Christ Roi que l’on aperçoit de l’autre côté du Tage.

Le cadre apparaît on ne peut plus romantique, et donc parfait pour un couple, d’autant plus que le voyage a eu lieu sans les enfants. Dans leur aventure, Jalil Lespert et Laeticia Hallyday sont partis avec 2 amis dont Anne Marcassus. Cette dernière est la productrice artistique des Enfoirés, et c’est elle qui s’est également chargée du concert hommage à Johnny au mois de septembre 2021. Cependant, cette petite escapade, même s’il leur fait du bien, est bientôt terminée. En effet, ce week-end sonnera le moment de départ pour rentrer à Paris.

Notons que Jalil Lespert a l’habitude de se rendre régulièrement chez sa belle à Los Angeles, mais il ne peut s’y éterniser, car son visa n’est pas illimité. De plus, le réalisateur doit passer aussi du temps avec ses 3 enfants, qui eux vivent en France. Des emplois du temps qui semblent assez compliqués. Aussi, l’un comme l’autre voyage beaucoup, et pas toujours ensemble. Si la situation ne semble pas si simple, on dirait qu’elle leur convient malgré tout, et au final, c’est ce qui compte.