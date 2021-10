Kendji Girac a le cœur en peine : Le chanteur est souvent loin de sa fille et en souffre énormément… Il fait une déclaration émouvante lors d’une interview !

Tout récemment, le chanteur Kendji Girac a accordé un entretien à 50’Inside. A cette occasion, il s’est confié ouvertement sur sa fille, Eva Alba. Il évoque notamment sa difficulté à gérer la distance entre elle et lui. Ce problème est provoqué par son métier de chanteur, qui malheureusement l’oblige à voyager très souvent. Il fait malgré tout le maximum pour être présent autant que possible et pour profiter de bons moments avec elle.

Kendji Girac : La naissance d’une étoile

Le chanteur Kendji Girac est l’un de ceux qui doivent leur succès à The Voice. En effet, le 11 mai 2014, il remporte la troisième saison de l’émission. Il s’agit d’une date qu’il n’est certainement pas prêt d’oublier. C’est à partir de là qu’il est devenu de plus en plus célèbre. Il a peu à peu conquis le cœur des français, surtout après la sortie de son titre Color Gitano. Ce même titre lui a d’ailleurs permis de remporter le NRJ Music Award de la Chanson de l’année.

C’est ainsi que la carrière florissante de l’artiste a démarré. Il sort en 2020, son dernier album en date, Mi Vida. Peu de temps après, le chanteur annonce sur Instagram qu’il est papa, pour la toute première fois. C’était le 28 janvier 2021. Il donne à sa fille le prénom de Eva Alba. Kendji Girac est donc au comble du bonheur. Il a une belle carrière, et un nouveau rôle de père à assumer. Malheureusement, il arrive que son métier l’empêche d’être aussi présent qu’il le voudrait auprès de sa fille.

Kendji Girac vit mal les séparations avec sa fille

Kendji Girac est un père comblé, il n’y a aucun doute à ce sujet. Toutefois, en tant qu’artiste, les choses sont parfois compliquées pour lui. Il n’arrive pas toujours à profiter de sa famille, à cause des nombreuses responsabilités de son métier. Lors de son entretien avec 50’Inside, il explique qu’il vient de faire pratiquement 4 jours sans voir sa petite fille. Elle lui manque énormément, mais il sait qu’il va bientôt la retrouver.

Le chanteur reconnaît qu’en fin de compte, il n’a pas vraiment le choix, et qu’il va devoir s’y habituer. Le plus important c’est qu’il reste en contact avec elle par téléphone. D’après lui, c’est elle qui lui donne de la force. Il peut aussi se réjouir, car son métier lui donne quand même assez de temps libre pour profiter au maximum de sa princesse lorsqu’il n’est pas en déplacement. Il lui chante de petites chansons Disney, et en invente même pour elle à l’occasion.

En plus, elle arrive déjà à reconnaître certaines chansons qu’il lui chante. Quand il chante pour elle des chansons joyeuses, elle se met à bouger et à agiter ses mains. Elle se balance même parfois. C’est un vrai plaisir pour lui, et il n’en manque pas une miette.