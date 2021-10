Karine Ferri : Absente depuis quelque temps de l’antenne en raison de la Covid, l’animatrice donne enfin de ses nouvelles !

C’est sur son compte Instagram que l’animatrice a donné de ses nouvelles, ce vendredi 8 octobre 2021. La jeune femme atteinte de la Covid-19 malgré ses vaccins, a été absente de l’antenne depuis un bon moment. Actuellement confinée, elle a décidé de rassurer ses abonnés qui savaient qu’elle était malade.

L’animatrice donne de ses nouvelles

On apprend que maintenant, Karine Ferri a été hospitalisée, en raison de la Covid-19. Aussi, les nouvelles ne sont pas si bonnes, puisque la présentatrice de 39 ans est toujours secouée par la maladie. Malgré tout, elle a pris la décision de prendre contact avec ses abonnés sur le réseau social Instagram.

Pour ce faire, l’épouse de Yoann Gourcuff a mis en ligne une photo où elle apparaît radieuse aux abords d’une plage. Sa photo était accompagnée d’une légende avec un message assez long. Karine Ferri expliquait à ses fans ce 8 octobre 2021, son absence ce soir dans Danse avec les Stars. En effet, la maman de Maël et Claudia (5 et 3 ans), était déjà absente le vendredi 1er octobre du plateau de l’after de l’émission qu’elle anime. Pour expliquer son absence, elle a révélé qu’elle était atteinte du Covid-19, ce qui l’oblige à demeurer chez elle en isolement.

Toutefois, elle assure se porter mieux, avouant toutefois que les plateaux télé et les moments et activités avec sa famille lui manquaient beaucoup. De même la jeune femme fait part de sa déception, puisqu’elle a dû annuler les séances de dédicaces. En effet, elle vient de sortir un livre intitulé Une vie en équilibre. Cela s’est passé le 7 octobre 2021 et c’est aux éditions Robert Laffont. Le temps paraît donc bien long pour Karine Ferri, qui a tant de projets en attente. Pour finir, elle n’a pas manqué d’adresser ses remerciements à tous ceux qui l’ont soutenu dans cette période difficile pour elle.

Atteinte de la Covid malgré 2 doses de vaccin !

Karine Ferri semble bien déçue de la situation et on peut la comprendre. Il faut dire qu’elle a déjà eu droit à 2 doses de vaccin anti-Covid. Ce 1er octobre 2021, alors que le public s’attendait à ce qu’elle prenne la relève après Camille Combal, ce ne fût pas le cas. Son co-animateur dans Danse Avec les Stars, a révélé que Karine Ferri était un peu malade. Il a ajouté qu’elle devait être de retour cette semaine et donc ce vendredi, mais apparemment, ça ne sera pas possible.

On dirait bien que Karine Ferri n’est pas la seule à avoir eu le Covid. En effet, Yoann Gourcuff, son mari, a eu des « symptômes minimes« . Elle, par contre, n’a pas eu cette chance, car en plus de la fatigue extrême ressentie, elle a été hospitalisée il y a quelques jours. D’après le corps médical, son taux de saturation en oxygène était trop bas. Cependant, les choses commencent par s’améliorer pour Karine Ferri, dont les constantes sont bien meilleures. Toutefois, elle est toujours au lit, et à l’isolement, mais ses fans sont quand même un peu rassurés.