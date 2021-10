Julien Guirado violent : Marine El Himer revient sur l’affaire et rappelle ses écarts… D’après elle, c’est un « monstre » qui ne mérite pas le pardon !

Il y a quelques jours, le 20 septembre 2021, Julien Guirado a publié son livre. Dans l’ouvrage, il revient sur les accusations de violences conjugales lancées à son encontre. Il rédige quelques lignes pour se libérer et avouer ses torts publiquement. Apparemment, cet élan de sincérité lui a permis de se faire pardonner. C’est une situation qui était loin de faire plaisir à son ex Marine El Himer. Elle ne semble pas disposée à croire à ses remords, ni à lui pardonner.

Julien Guirado et Marine El Himer : un conte de fée qui vire au cauchemar

View this post on Instagram Une publication partagée par 🇫🇷 🇲🇦🇪🇬 MARINE EL HIMER (@marinelhimer)

Le couple Julien Guirado et Marine El Himer a fait couler beaucoup d’encre dans les médias. Les deux candidats de téléréalité ont commencé leur idylle comme un conte de fée. Très vite, ils sont tombés fous amoureux l’un de l’autre. Ils se sont même fiancés au bout de quelques mois seulement. Malheureusement, leur histoire a connu une fin assez dramatique. Le couple se sépare en avril 2020, provoquant un énorme scandale.

En effet, Marine El Himer accuse ouvertement son ex compagnon de violences conjugales. Celui-ci reconnaît les faits à demi-mot, en avouant qu’il avait des accès de colère. Il avoue aussi avoir besoin d’aide pour gérer ce problème. C’est pour cette raison qu’il prend l’initiative de consulter plusieurs professionnels.

Marine El Himer réagit très mal à l’ouvrage rédigé par son ex Julien Guirado

Plus d’un an après le scandale lié à sa séparation avec Marine El Himer, Julien Guirado est toujours boycotté dans sa profession. Il n’a pu travailler avec aucune autre émission de téléréalité. Il a donc eu le temps de se consacrer à la rédaction d’un ouvrage intitulé Ma Vérité. Ce livre qu’il a publié lui a permis de briser le silence. Il est paru le 20 septembre dernier, et a déjà suscité la sympathie de nombreuses personnes.

View this post on Instagram Une publication partagée par 🇫🇷 🇲🇦🇪🇬 MARINE EL HIMER (@marinelhimer)

En effet, plusieurs célébrités du monde de la télé, ainsi que des internautes, ont montré leur soutien suite à la publication de cet ouvrage. Cela s’est avéré être un véritable coup dur pour Marine El Himer. Elle réagit à ce sujet sur son compte Instagram. Elle explique que les apparences peuvent être trompeuses. Elle exprime clairement qu’elle est révoltée de voir qu’il a suffi d’un livre pour attendrir le public. Selon elle, les internautes seraient en train de victimiser « un monstre ».

Elle va plus loin en faisant la lumière sur un fait. Selon ses dires, les violences infligées par son ex Julien Guirado étaient beaucoup plus physiques que psychologiques. Elle ne souhaite donc plus être associée à cet homme à l’avenir.

De son côté, Julien Guirado explique dans son livre qu’il ne cherche pas le pardon. Son but est de faire des aveux sincères, en racontant tout ce qui s’est passé. Il reconnaît être quelqu’un d’excessif, mais rappelle qu’il ne cherche à plaire à personne. Ce livre n’est donc pas une façon pour lui de s’excuser. C’est peut-être en partie ce qui explique l’agacement de Marine El Himer.