Jérôme et Lucile (L’amour est dans le pré 2020) parents : On vous fait découvrir le célèbre parrain de leur petite fille !

La saison 15 de L’amour est dans le pré 2020 a vu Jérôme et Lucile tomber sous le charme l’un de l’autre. Les deux tourtereaux vivent depuis une merveilleuse histoire et sont même devenus parents d’une petite fille. Le parrain de cette dernière est un célèbre ancien candidat de l’émission proposée par M6. On vous en apprend plus dans la suite.

Le couple dans L’amour est dans le pré 2020

View this post on Instagram Une publication partagée par Jérome et Lucile 💘 (@jeromeetlucile)

Jérôme et Lucile étaient de passage dans l’épisode L’amour est dans le pré : que sont-ils devenus ? en août dernier. Le couple est né d’un coup de foudre dans l’émission de M6. Tout récemment, ils n’ont pas manqué de donner un peu plus de détails sur leur vie commune.

L’occasion était également belle pour révéler au public le sexe du bébé qu’ils ont eu. L’ex-candidate de la saison 15 de L’amour est dans le pré 2020 durant plusieurs semaines avait partagé des photos de son ventre. Sa communauté pouvait ainsi contempler son baby-bump et la jeune femme avait confié attendre une petite fille.

Le mardi 12 octobre dernier, Jérôme et Lucile ont fait connaître leur joie d’être parents. Aussi, on apprend que le parrain de la petite fille n’est pas une personne quelconque. Il s’agit en effet d’un célèbre candidat qui s’était déjà illustré dans l’émission.

Quand le jeune couple se laisse aller sur Instagram

View this post on Instagram Une publication partagée par Jérome et Lucile 💘 (@jeromeetlucile)

Jérôme et Lucile vivent un amour véritable. C’est en tout cas ce qui semble se dessiner depuis des mois. Pour célébrer la venue de leur petite fille, le couple a posté un message assez révélateur. « Toi + Moi = Nous maintenant… », pouvait-on lire. Le texte était accompagné d’un joli cliché où on voit les parents tenir la main de leur petite fille. Sans même attendre, les nombreux abonnés du couple se sont empressés de partager leur bonheur.

On pouvait alors lire de nombreux commentaires en réponse. Parmi ces derniers, un s’est particulièrement distingué. Il s’agit de celui d’un ancien candidat de la saison 2020 de L’amour est dans le pré, Mathieu. L’homme a en effet montré toute l’émotion qu’il avait eue en apprenant la nouvelle. « Le parrain a pleuré ce matin au réveil lol », avait lâché le compagnon d’Alexandre.

Une affaire qui a porté ses fruits

View this post on Instagram Une publication partagée par Jérome et Lucile 💘 (@jeromeetlucile)

Ça sent le bonheur depuis leur rencontre. En effet, Jérôme et Lucile ont bien l’air d’avoir fait le bon choix durant l’émission de dating rural. Les jeunes parents d’aujourd’hui vivent bien leur relation de couple tout comme celle professionnelle.

L’agriculteur lyonnais peut être satisfait de sa compagne bretonne qui ne manque pas de lui donner des coups de main. Aussi, il faut notifier que le couple est parvenu à rendre plus dynamique la vente de paniers de légumes provenant de l’exploitation. Une affaire des plus rentables.

Si Lucile est l’âme sœur de Jérôme, il faut dire que la jeune femme est toute aussi une partenaire exceptionnelle pour son compagnon. Jérôme est également convaincu que Lucile a trouvé sa vraie place. « Lucile a trouvé sa place tout naturellement. Alors que je ne cherchais vraiment pas quelqu’un pour m’aider à la ferme, elle a pris en main la communication et la vente de nos paniers de légumes », déclarait-il en décembre 2020 dans les pages du journal Le Progrès. Une relation qui colle et un business fructueux à coup sûr.