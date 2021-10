Jean-Jacques Goldman : Les internautes prennent Patrick Bruel pour cible lors de la grande soirée anniversaire préparée par M6 !

Le célèbre artiste Jean-Jacques Goldman fêtera bientôt ses 70 ans d’âge, et ses 40 ans de carrière dans la musique. Patrick Bruel était invité comme plusieurs autres artistes sur M6 à lui rendre hommage ce mercredi 6 octobre 2021. Malheureusement pour l’artiste, les internautes n’ont pas apprécié sa prestation.

Patrick Bruel n’arrive pas à convaincre les internautes

La date d’anniversaire de Jean-Jacques Goldman est pour le 11 octobre, et cette année, l’artiste aura 70 ans. Ce mercredi 6 octobre 2021, la chaîne de télévision M6 a décidé de lui consacrer une soirée spéciale. De nombreux invités ont répondu présent, et il y avait par exemple Soprano, Florent Pagny, Louane, Amir, Clara Luciani, Calogero. La chaîne a aussi pu compter sur Kendji, Amel Bent, Julien Doré, Michael Jones, Slimane et Vitaa ou encore Patrick Fiori. La soirée était animée par Marie Portolano, et les invités ont chanté des morceaux issus du très vaste répertoire de Jean-Jacques Goldman.

Patrick Bruel a interprété pour sa part, le titre Puisque tu pars. Malheureusement pour l’artiste, les internautes se sont déchaînés contre lui sur le réseau social Twitter. Pour certains, sa reprise est un massacre, pour d’autres, il en faisait trop. Pour d’autres encore, le chanteur a tué la chanson de Jean-Jacques Goldman. Des commentaires durs pour l’artiste, qui n’en n’est pas à sa 1ère expérience du genre avec les internautes.

En effet, lors du concert évènement en l’honneur de Johnny Hallyday qui s’est déroulé le 14 septembre 2021, il avait eu quelques difficultés pendant sa prestation. Cela a été attribué à de l’émotion mal contenue. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, le chroniqueur Bernard Montiel qui était présent sur les lieux lors du concert a expliqué. D’après lui, le chanteur qui reprenait une chanson du rockeur, avait raté une strophe, ce qui l’a beaucoup angoissé. Il se serait totalement effondré dans sa loge à la fin.

La décision de M6

Pour cette soirée spéciale en hommage à Jean-Jacques Goldman, l’absence du principal intéressé a été remarquée. Il faut dire que de nombreuses personnes se sont posées cette question, de savoir si le célèbre auteur compositeur et interprète pourrait être là. Toutefois, Jean-Jacques Goldman n’est pas sorti de sa tanière. Notons que ce n’est pas l’artiste lui-même qui a refusé, c’était plutôt une décision de la chaîne.

Déjà, tout le monde est au courant de la décision de Jean-Jacques Goldman de se retirer complètement des médias, et de vivre sa vie plus tranquillement. Pour la soirée événement, la chaîne a été interrogée par un média, sur la possible présence de l’artiste. M6 a alors révélé que Jean-Jacques Goldman était parfaitement informé de la soirée, et qu’il n’a pas refusé qu’elle se déroule.

Cependant, la chaîne a aussi révélé qu’aucune invitation n’a été envoyée à l’artiste, et c’était fait exprès. Elle a voulu respecter le choix de Jean-Jacques Goldman de ne plus être sous le feu des projecteurs, et de ne plus être exposé. Si l’artiste a suivi l’évènement, c’était comme un simple téléspectateur.