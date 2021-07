Jade Hallyday : sa communauté choquée de voir une jeune fille poser en petite tenue !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Jade Hallyday n’a vraiment pas froid aux yeux et on a encore une fois pu le constater avec un nouveau cliché qui risque de faire parler de lui pendant encore très longtemps… Cela faisait maintenant plusieurs semaines que plus personne n’avait eu de nouvelles de la part de Jade Hallyday, mais certains auraient pu être en mesure d’imaginer que la jeune femme allait se rendre compte de certaines prises de paroles de ses fans qui se demandaient si elle allait pouvoir diffuser de nouvelles photos très osées sur les réseaux sociaux. Depuis maintenant plusieurs mois, on ne compte plus le nombre de clichés que l’on a pu voir se diffuser sur le web, et cela devrait faire plaisir à ses fans qui n’en attendaient pas moins de la part de la fille de Johnny Hallyday.

Ces dernières semaines, on a d’ailleurs pu voir Jade Hallyday et même sa mère Laeticia Hallyday dans des photos vraiment très intéressantes. Il y a de cela maintenant quelques semaines, tout le monde a été très surpris de voir que Laeticia Hallyday avait pu diffuser une nouvelle photo en plein Paris, annonçant un grand retour en France au moins pour une petite partie de l’été. Les fans de Johnny Hallyday ont tous été très ravis de pouvoir la retrouver, mais malheureusement très peu d’entre eux ont pu avoir la chance de la croiser dans les rues de la capitale française ou ailleurs.

A l’heure où il se trouve que la crise sanitaire du coronavirus ne cesse de prendre un peu plus d’ampleur avec le nouveau variant, on aurait pu être en mesure de penser que Laeticia Hallyday allait éviter de voyager, mais cela était sans compter sur sa volonté de retrouver la France. Avec certains fans qui ont pu penser qu’elle n’allait plus pouvoir revenir, c’est une occasion vraiment inespérée…

Jade Hallyday : elle profite de ses vacances et se détend sur les réseaux sociaux…

On a pu voir que certains français ont malheureusement vécu une année vraiment très difficile, avec le COVID-19 qui a pu frapper des millions de français. Mais cela était sans compter sur la détermination de certaines grandes personnalités comme Jade Hallyday pour pouvoir se mettre en avant dans des photos assez dingues, comme on a pu le voir depuis maintenant plusieurs mois.

Mais toutefois, alors que certaines grandes stars de la téléréalité ont décidé purement et simplement d’éviter de diffuser de nouvelles photos pendant la saison estivale, ce n’est pas du tout le cas pour Jade Hallyday qui a décidé de frapper très fort avec des clichés que personne n’aurait cru voir un jour pendant cette saison. En effet, certains français ne se privent pas pour se changer les idées en regardant les clichés tous plus dingues les uns que les autres des stars comme Jade Hallyday, ou encore certaines grandes personnalités de la téléréalité française comme par exemple Nabilla.

Jade Hallyday au Cap Ferret, ses photos font un gros scandale

Alors que certains fans de Johnny Hallyday ignorent complètement les clichés de Jade Hallyday sur les réseaux sociaux, on a clairement pu constater que d’autres ne se privent pas pour pouvoir commenter tous les clichés de la jeune femme.

On a pu le voir une nouvelle fois avec notamment certaines photos récemment, mais personne n’aurait pu penser qu’elle allait pouvoir aller aussi loin avec une photo choquante au Cap Ferret comme on a pu le voir ces derniers jours. Heureusement, les commentaires négatifs à son égard ne représentent pas la majorité… la jeune femme compte sur ses nombreux fans, elle est en effet très populaire depuis son exposition sur les réseaux sociaux. Ses parents très connus ont bien sûr aidé, connaissant le milieu elle sait très bien tirer les ficelles de ce monde médiatique. On lui souhaite bonne chance pour la suite !