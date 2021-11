Fidji Ruiz se confie sans filtre : La jeune femme se confie sur sa vie privée et brasse plusieurs sujets !

Fidji Ruiz s’est avancée dans la plus grande sympathie sur sa vie privée. À travers son compte Snapchat, la jeune femme influenceuse s’est permis un moment de partage avec sa communauté. Partant de sa rencontre avec son compagnon Anas, jusqu’à ses envies d’avoir des enfants, il y a beaucoup qu’on a pu découvrir. Apprenez-en davantage dans la suite.

La candidate emblématique des Princes et princesses de l’amour se confie à ses fans

Fidji Ruiz est bien connue des téléspectateurs des Princes et princesses de l’amour. Le mardi 9 novembre dernier, la jeune femme s’est confiée à ses abonnés sur son compte Snapchat. L’influenceuse a alors répondu sans tabou à de nombreuses questions de la part de ses abonnés. Même sa relation intime avec son chéri Anas n’a pas été épargnée des sujets abordés.

La jeune femme s’est avancée sur comment elle a rencontré son homme, tout comme sa conversion à l’Islam. Elle n’a également pas manqué d’exprimer comment la nouvelle avait été prise par ses proches. Selon ses propos, on comprend que Fidji Ruiz était très attachée aux recherches sur l’Islam depuis qu’elle avait 16 ans.

Fidji Ruiz raconte sa conversion à l’islam

À l’époque, l’adolescente posait de nombreuses questions. Toutefois, la famille de l’influenceuse était loin de se douter qu’elle allait se convertir. Entre se renseigner et passer le cap, la différence est vraiment très grande et personne ne pouvait le prédire. La jolie brune a affirmé que c’était d’abord à sa mère qu’elle a annoncé la nouvelle. Son frère l’apprendra par la suite ainsi que sa belle-sœur. Le père de Fidji Ruiz a finalement été informé en dernière position.

En fin de compte, la jeune femme apparaissait plus apaisée et plus douce aux yeux de ses proches. Ce qui importait à ces derniers, c’était avant tout qu’elle soit heureuse. « Ils m’ont dit que ce qui leur importait, c’était mon bonheur et qu’ils acceptaient », avait-elle ajouté avant d’évoquer le jour où elle a réellement franchi le pas.

Fidji Ruiz conclut en disant qu’elle ne pouvait pas vraiment expliquer ce qui s’était passé le jour où elle a franchi la ligne. Elle a juste su que c’était le moment idéal. Depuis, l’influenceuse se sent épanouie, et tout a maintenant un sens pour elle.

Une belle vie à Dubaï et beaucoup d’enfants

Aujourd’hui, Fidji Ruiz vit à Dubaï avec son compagnon Anas. À l’en croire, quitter les Émirats est loin de faire partie de ses projets. « Ce n’est pas du tout dans nos projets de quitter Dubaï, on voit notre avenir ici », a-t-elle affirmé devant sa caméra. En ce qui concerne la maternité, Fidji Ruiz voit grand.

La jeune femme ne serait pas contre le fait d’avoir une grande famille et souhaite voir les enfants courir partout dans la maison. L’ex de Dylan Thiry s’est enfin confiée sur sa rencontre avec le chanteur qui partage sa vie actuellement. Elle serait tombée sous le charme de la voix d’Anas en écoutant une de ses chansons sans vraiment le connaître.

Les deux prendront contact via les réseaux sociaux après que la communauté de la jeune femme ait aidé cette dernière à connaitre le chanteur. Ils étaient loin de s’imaginer vivre une belle histoire par la suite. Les deux tourtereaux vont apprendre à se connaître peu à peu au point de se lancer dans une aventure digne d’une romance.