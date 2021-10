Emily Ratajkowski : La jeune femme publie des photos de son adolescence… Les internautes sont stupéfaits !

Le mercredi 27 octobre dernier sur Instagram, Emily Ratajkowski a laissé sa communauté apprécier deux photos d’elle à ses 13 ans. Mis à part son look des années 2000, on n’y voit presque aucun changement avec la jeune femme d’aujourd’hui. Ses fans n’ont pas manqué de réagir à ce propos. On vous en apprend plus dans la suite.

La très influente Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski est un mannequin américain qui se retrouve parmi les femmes les plus influentes au niveau mondial. Sur son compte Instagram, la jeune femme ne compte pas moins de 29 millions d’abonnés avec qui elle garde une forte relation. Entre photos professionnelles, coulisses de ses vacances, maternité et autre, la jeune femme en met plein la vue à sa communauté.

La star révélée grâce au clip Blurred Lines de Robin Thicke sait garder son public en haleine. Il arrive parfois à la jeune femme de 30 ans de revenir sur certaines périodes inoubliables de sa vie, à l’instar de son adolescence. On se rappelle encore que le samedi 4 janvier 2020, Emily Ratajkowski avait publié un cliché d’elle en maillot de bain. Sur ce dernier, on pouvait voir la jeune fille et une légende qui accompagnait l’image.

« J’aimerais montrer aux gens cette photo de moi à 14 ans pour prouver que mon corps est naturel. Maintenant, je suis un peu triste que cette photo existe tout court », avait-elle écrit. Dans la suite de son post, on pouvait comprendre que Emily Ratajkowski aurait souhaité être encouragée plus que son corps. Elle a ensuite recommandé à ses abonnés de lire beaucoup de livres. Pour la jeune femme, ce qui apparait sur Instagram n’est qu’une petite portion de la complexité des humains.

À 13 ans, toujours la même

Pratiquement deux années après cette publication, Emily Ratajkowski s’est à nouveau tournée vers la publication de nouveaux clichés d’elle adolescente. Cette fois-ci, la jeune maman partage deux clichés d’elle à ses 13 ans. Sur les images, on la voit en débardeur vert pomme accompagné d’un pantalon de survêtement. Les clichés illustrent bien le style des années 2000, bien loin de la tendance actuelle. Toutefois, le visage de la brunette n’a pas été si difficile à reconnaître.

Certes sans maquillage ni tout autre artifice, on parvient quand même à bien identifier le mannequin. Les abonnés de la jeune femme n’ont pas raté l’occasion de réagir face à ces clichés. La grande partie des internautes soulignait qu’il y a très peu de changement entre Emily Ratajkowski d’avant et celle d‘aujourd’hui. « ‘’Et tu n’as pas du tout changé’’ ; ‘’ce n’est pas juste, c’est à ça que tu ressemblais à 13 ans ?’’ ; ‘’J’aime ces choix de vêtements’’ ; ‘’Pourquoi je ne ressemblais pas à ça à 13 ans ?’’ », commentaient certains. Des messages qui, sans doute, plairont à Emily Ratajkowski.

À l’époque, Emily Ratajkowski entretenait déjà un rapport conflictuel avec le corps qu’elle arborait. L’adolescente d’autrefois avait déjà pris conscience qu’elle avait un physique hors du commun. La jeune femme avait également expliqué l’impression qu’elle avait d’avoir trouvé du pouvoir au moyen de son corps et de sa sexualité. Une force grâce au mannequinat et à des plateformes comme Instagram.