Elizabeth II : Après l’hospitalisation de la reine, Buckingham Palace donne de ses nouvelles !

95 ans est un âge honorable, et la reine Elizabeth II, même si elle semble solide, doit commencer par faire attention. D’ailleurs, en ce moment, sa santé suscite de l’inquiétude pour le peuple britannique. Il faut dire que la reine a été hospitalisée pendant une nuit en raison d’un dysfonctionnement sanitaire. Malgré tout, elle compte continuer d’honorer ses engagements, et n’est pas vraiment d’accord pour se reposer.

La santé de la reine Elizabeth II inquiète !

🔴🇬🇧ALERTE INFO – La reine Elizabeth II d’Angleterre, 95 ans, a passé la nuit dernière à l’hôpital. Elle en est sortie ce jeudi et se porte bien (palais). pic.twitter.com/MJPxF2tHp2 — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) October 21, 2021

La nuit du mercredi 20 au jeudi 21 octobre 2021, la reine d’Angleterre a dû être hospitalisée, et est rentrée dans son palais le jeudi. C’est à son retour que la famille royale britannique a annoncé la nouvelle au peuple. Une affaire qui suscite de l’inquiétude, mais le communiqué royal indique que Elizabeth II a simplement subi des « examens préliminaires ».

La souveraine de 95 ans a juste été mise au repos par ses médecins, et il est annoncé qu’elle garde un bon moral. Au Royaume-Uni, la santé de la reine est l’un des sujets majeurs. De ce fait, tous ses faits et gestes sont scrutés, afin d’être sûr qu’elle va bien. C’est ainsi que l’inquiétude est montée il y a quelques jours, lorsque la veuve du prince Philip a été vue avec canne. C’était lors d’une sortie officielle, et ce détail a rappelé la seule autre fois où Elizabeth II avait été vue avec un tel accessoire.

C’était en 2004, et la souveraine avait quelques problèmes de santé, puisqu’elle venait d’être opérée du genou. La revoir s’appuyer sur une canne n’est donc pas de bonne augure pour les Britanniques. Après son apparition avec une canne, il avait été annoncé que Elizabeth II serait obligée d’annuler son voyage officiel pour l’Irlande du Nord. En effet, elle aurait un rhume…

Pas prête à prendre du repos

A 95 ans, la reine Elizabeth II continue d’afficher une bonne forme en public et continue quasi quotidiennement à honorer ses engagements officiels. Mais certains de ses sujets commencent à douter. Encore plus depuis sa nuit passée à l’hôpitalhttps://t.co/Dc9EAgiKkM — Le Parisien (@le_Parisien) October 22, 2021

C’est après tous ces petits soucis de santé, que l’hospitalisation de la reine d’Angleterre a été annoncée. Une chose est sûre cependant, Elizabeth II n’a pas la Covid-19, même si elle n’est pas vraiment en forme. Néanmoins, elle peine à suivre les conseils de ses médecins, qui l’ont forcé au repos. Déjà, il a fallu la convaincre pour qu’elle accepte de se rendre à l’hôpital pour faire des examens préliminaires, et par la suite, pour se reposer aussi.

Concernant ce dernier point, la reine ne semble pas prête à annuler sa participation à la COP26. Cela se fera à Glasgow dans peu de temps. Rappelons que dans quelques semaines, la souveraine célébrera ses 70 années de règne. En attendant, elle semble tout à fait disposée à poursuivre ses apparitions publiques auprès de son peuple. Pour cela, Elizabeth II compte bien continuer de participer à des évènements publics.

Il en faut plus pour affaiblir la veuve du prince Philip, décédé au mois d’avril dernier. Heureusement, en dehors de ses petits problèmes de santé, il n’y a rien de sérieux à craindre. Malgré tout, le peuple britannique reste aux aguets, assez inquiets quand même pour sa reine. Pour le moment, Elizabeth II semble avoir accepté de se reposer… juste un peu.