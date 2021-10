Danse avec les stars : Tout sur l’épisode 4 de l’émission… Les duels serrés avec une élimination !

Le 4e épisode de DALS était ce vendredi 8 octobre 2021, et les candidats ont réservé de belles surprises pour certains, de part leur évolution. Nouveauté cette semaine avec les duels, et l’un des candidats a dû quitter l’émission.

C’est parti pour les duels !

Pour ce 4e épisode de Danse avec les stars, la production a intégré une nouveauté. Jusque-là, 3 candidats ont déjà été éliminés du jeu. Il s’agit de Lââm, de Lola Dubini et de Moussa Niang. Partant du classement de l’épisode 3 du jeu, des duels ont été organisés pour le 4e épisode. Il a opposé à chaque fois, le 1er et le second, ainsi de suite.

Cela a été fait de telle sorte que malgré un score élevé, les candidats qui se retrouvent en 2e place à chaque duel, partent en épreuve de face à face. Leur sort se retrouve alors entre les mains du public. Notons que les internautes ont été nombreux à critiquer ces duels, surtout le fait que les candidats concernés, ne dansent pas sur la même musique.

Dénouement des duels

Le 1er duel a opposé le duo Tayc et Fauve Hautot, à celui de Lucie Lucas et Anthony Colette. Le 1er duo a dansé sur un American Smooth, une danse qui s’éloigne beaucoup de ce que Tayc pratique habituellement. C’était sur le son Leave the door open de Bruno Mars. Néanmoins, le duo a reçu les félicitations du jury, ainsi que quelques conseils. Quant à Lucie Lucas et Anthony Colette, ils ont opté pour une Samba, et c’était sur la chanson Fever d’Angèle et Dua Lipa. La prestation a beaucoup plu, même si pour la juré Denitsa Ikonomova, il manquait un peu de rythme, et pour Chris Marques de la fluidité. Finalement, Tayc et Fauve Hautot sortent gagnant de ce duel.

Par la suite, ce fût au tour de Vaimalama Chaves et Christian Millette qui étaient en duel contre Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme. La Miss France a eu beaucoup de difficultés depuis son arrivée dans le concours, mais elle s’en est bien mieux sortie avec le Quick-Step. Au tour de Jean-Baptiste Maunier, malgré son évolution, il a quand même perdu le duel.

Pour le 3e duel, Aurélie Pons et Adrien Caby qui étaient face à Michou et Elsa Bois, ont perdu le défi. Il faut dire qu’Aurélie a multiplié les erreurs, sans parler de sa presque chute à un moment. Michou et Elsa Bois ont quant à eux, enchanté le jury, avec leur prestation, sur du Quick-Step.

Le duel le plus attendu dans Danse avec les stars, ce vendredi 8 octobre, était celui opposant le duo Dita Von Teese et Christophe Licata, et le duo Bilal Hassani et Jordan Mouillerac. Le 1er duo a fait de la rumba, et le second, un tango. Le jury était époustouflé, et les notes étaient serrées. Cependant, le duo Bilal Hassani et Jordan Mouillerac a perdu le duel, et s’est retrouvé en face à face.

Pour le dernier duel, Gérémy Crédeville et Candice Pascal ont affronté Wejdene et Samuel Texier. Le jury a préféré le duo formé par Gérémy Crédeville, dont l’évolution a bluffé le jury. A la fin de l’émission, c’est le duo Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme qui a été éliminé.