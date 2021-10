Danse avec les Stars : Répétition musclée entre les partenaires de danse Fauve Hautot et Tayc… La danseuse professionnelle a fini par gifler son partenaire !

En dehors des primes de Danse avec les Stars qui se déroulent chaque vendredi soir, les fans ont quand même le temps de suivre leurs candidats préférés. Cela se passe lors des répétitions, et des vidéos ou photos sont diffusées de temps en temps. Ce mercredi 20 octobre 2021 sur MYTF1, Fauve Hautot a démontré qu’il ne fallait pas la chercher. Tayc en a subi les conséquences…

Une véritable fauve !

Fauve Hautot fait partie des danseurs professionnels dans l’émission Danse avec les Stars de cette saison. Cependant, il fût un temps où la jeune femme occupait l’un des fauteuils du jury. Notons aussi que la danseuse a déjà remporté un certain nombre de fois le concours. Même si le niveau est très élevé cette saison, elle reste avec son partenaire de danse, parmi les favoris du concours.

Après avoir appris à danser à plusieurs artistes tels que Jean-Marie Bigard, Emmanuel Moire, Keen’V, ou encore Rayane Bensetti, cette année, c’est de Tayc qu’elle s’occupe. Jusque-là, tout semble bien se passer entre les deux stars, et Tayc a déjà exprimé sa joie d’avoir Fauve Hautot pour partenaire de danse. D’après le chanteur, il a beaucoup de points en commun avec sa partenaire de danse. Ainsi, la danseuse professionnelle serait dure dans sa façon d’être, et dotée d’une grande rigueur, mais malgré tout, elle reste très pédagogue.

La rigueur, cela ne fait aucun doute, et l’énergie également. Si Fauve Hautot est très souriante habituellement, elle vient de prouver qu’avec elle, il ne faut pas dépasser les bornes. C’est cette expérience qu’a fait le chanteur de 25 ans pendant les dernières répétitions.

Quand Fauve Hautot gifle Tayc

Au fur et à mesure que le concours évolue, la pression augmente et le niveau monte. Les entraînements sont donc de plus en plus contraignants pour les danseurs. Dans des vidéos et images révélées ce 20 octobre 2021 sur MYTF1, on voit que la complicité a encore augmenté entre les 2 danseurs.

Fauve Hautot et Tayc s’entraînent sur une danse particulière, le Paso Doble. Il s’agit d’une danse latine, qui se rapproche plus du combat. Il faut dire qu’au départ, c’était une marche militaire. A ce niveau de la compétition, la discipline est de mise, et la danseuse professionnelle ne tolère ni inattention, ni indiscipline. En effet, afin de s’approcher le plus possible de la perfection, il faut inévitablement observer ces deux règles.

Cependant, Tayc semblait être assez dissipé lors des entraînements, ce qui n’a pas du tout plu à sa partenaire de danse. Même si comme à chaque fois, l’humour a toujours été au rendez-vous, Fauve Hautot a fini par perdre patience. A un moment donné, la belle a fini par envoyer une belle claque à son partenaire. Apparemment tous 2 surpris par le geste, Tayc a semblé sonner, tandis que sa partenaire riait à n’en plus finir. Finalement pas rancunier, Tayc a simplement demandé à la caméra de mettre un petit bruitage pour ce moment. Espérons qu’il se tienne mieux.