Daniel Lévi : Le chanteur adresse une tendre déclaration à Sandrine, son épouse, à l’occasion de leur anniversaire de mariage !

Cela fait quelques années que le célèbre chanteur Daniel Lévi lutte contre un cancer. Cependant, il est très bien entouré et surtout, il peut compter sur le soutien indéfectible de son épouse Sandrine. A l’occasion de leur 3e anniversaire de mariage, il lui fait une belle déclaration sur son compte Instagram.

Une lutte contre le cancer, une vie qui reprend doucement…

Daniel Lévi a eu 60 ans il y a quelques semaines. Peu après, il a annoncé à ses fans qu’il allait partir en tournée d’ici peu. Une très bonne nouvelle pour ces derniers, qui jusque-là, étaient inquiets pour le célèbre chanteur. En effet, en avril 2019, l’interprète de L’envie d’aimer avait annoncé être atteint d’un cancer du côlon. Ce fût pour une période extrêmement difficile pour Daniel Lévi, et il a dû subir plusieurs chimiothérapies et opérations.

De ce fait, le chanteur a dû mettre sa carrière en pause, pour pouvoir s’occuper de lui-même. Il a fini par confier dans un entretien que son état de santé était plutôt critique, et qu’aucun traitement ne fonctionnait vraiment. Heureusement, tout semble rentrer dans l’ordre puisqu’en septembre 2021, il a fait part de son retour sur scène. C’était peu après qu’il ait eu 60 ans, et c’est sur son compte Instagram qu’il a annoncé la nouvelle à ses nombreux fans.

Daniel Lévi en a profité pour les remercier de tout le soutien qu’ils lui ont adressé pendant tous ces mois, à travers plusieurs messages. Ce message de remerciement était fait en légende d’une photo sur laquelle on pouvait voir le célèbre chanteur souriant.

Dans la tourmente, son épouse, son pilier…

Jusqu’à ce qu’il songe à repartir en tournée, c’est que Daniel Lévi va bien mieux. Toutefois, le chanteur n’oublie pas qu’il y a quelques mois, il a frôlé la mort de très près. Il a d’ailleurs confié avoir été placé en réanimation à l’Hôpital Européen de Marseille. Lorsque finalement il ouvrit les yeux après une énième intervention, le chanteur avait à ses chevets, le personnel soignant et sa famille, mais surtout son épouse.

Elle se nomme Sandrine Aboukrat, et pour Daniel Lévi, cette dernière : « a été exemplaire ! ». En effet, le célèbre chanteur français a révélé qu’elle avait été d’un soutien sans faille pour lui. Notons que celle-ci est directrice de production, et que tous 2 sont ensembles depuis plus de 3 années maintenant. Daniel Lévi et Sandrine Aboukrat se sont rencontrés dans la ville de Marseille, et depuis, ils vivent le parfait amour.

Ce vendredi 8 octobre 2021, le couple célébrait leur 3 années de mariage. Une occasion pour Daniel Lévi, de témoigner à sa chère et tendre, tout l’amour qu’il lui porte : « Trois ans aujourd’hui que nous nous sommes unis devant D…. Chaque jour, notre amour nous aide et nous rend plus forts, unis pour la vie.». Ce beau message accompagnait une photo de leur mariage.

Soulignons que Daniel Lévi est papa de 3 enfants issus de sa précédente relation. Il s’agit d’Abel, âgé de 27 ans, Raphaël, 23 ans et pour finir Rivka, qui a 16 ans.