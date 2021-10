Bernard Tapie : Ses amis témoignent de qui il était réellement dans TPMP… Gros moment d’émotions !

Lundi 4 octobre dernier sur le plateau de ‘’Touche pas à mon poste’’, plusieurs amis de Bernard Tapie lui ont rendu hommage. Décédé le 3 octobre dernier, les proches de l’homme d’affaires n’ont pas manqué l’occasion de lui adresser de vibrants mots. On vous en dit plus dans la suite.

Bernard Tapie restera à jamais dans le cœur de plus d’un

Bernard Tapie est mort, mais l’homme restera gravé dans le cœur de plusieurs Français. Au cours de l’émission ‘’Touche pas à mon poste’’, Cyril Hanouna n’est pas resté muet face à cette disparition. Ce dernier a en effet rendu hommage à l’homme d’affaires. Dans son émission, Cyril a d’ailleurs invité les amis les plus proches de Bernard Tapie à partager l’émotion avec lui. Ainsi, on a pu voir le publicitaire Jacques Séguéla, Jacques Vendroux, ainsi que plusieurs têtes qui connaissaient bien le disparu. Ce qu’on peut dire, c’est que l’ancien homme d’affaires a eu droit à un portrait assez flatteur.

Très généreux, il semblerait que Bernard Tapie était plutôt du genre à faire passer les bonnes actions qu’il pose dans la plus grande discrétion. Toutefois, sur le plateau de TPMP, ses véritables amis ont tenu à relater quelques histoires extraordinaires.

Des faits incroyables

Pour mettre un peu plus en avant les qualités de Bernard Tapie, c’est Jean-Louis Borloo qui s’est avancé. « J’ai entendu tellement de conneries sur lui. Je vais dire 3 trucs », a-t-il lancé. L’homme qui a rendu hommage à son ami à travers l’émission ‘’C à Vous’’ a profité pour narrer une petite histoire sur Bernard.

Selon ses propos, Bernard Tapie aurait croisé une petite fille du nom de Zora. Cette dernière souffrait d’un cancer du poumon. L’ancien homme politique l’a alors recueilli sous son toit et s’en est occupé avec sa femme.

Un homme pudique et généreux

Aussi, on apprend que Tapie est un pudique. D’ailleurs, Jean-Louis Borloo a souligné que l’homme d’affaires aurait été furieux s’il apprenait que ces histoires étaient révélées. Par la suite, il expliqua qu’un autre événement s’était déroulé lorsque l’homme était à la tête de l’émission ‘’Ambitions’’ sur TF1.

Selon ses propos, Bernard Tapie avait un énorme cachet et l’a tendu à Marie-France Brière en guise de don à la Fondation Abbé Pierre. L’ancien ministre de l’Économie a ensuite terminé ses anecdotes par une des plus marquantes. En effet, à l’entendre, Bernard Tapie a monté 7 voire 8 écoles dans des quartiers pour les jeunes. L’homme aurait réalisé ces projets avec ses fonds propres. Un détail qu’il n’a jamais divulgué.

L’animateur a conclu ses hommages en envoyant ses salutations à toute la famille Tapie. « On pense très fort à la famille Tapie, et surtout à Bernard, qu’on aimait tous et qu’on admirait », a-t-il rappelé. Jean-Louis Borloo a également fait référence à la présence de Sophie Tapie dans TPMP la semaine passée. Celle dont le père était ancien patron de l’OM n’avait pas du tout été à l’aise sur le plateau de l’émission. En effet, Sophie avait été sermonnée par Cyril Hanouna. L’époux de Béatrice Schonberg a alors lancé que Cyril devrait lui envoyer un bouquet de fleurs.