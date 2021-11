Ary Abittan accusé de viol : Des détails plus précis de ce dont l’accuse la victime sont dévoilés… ça sent pas bon tout ça !

Une jeune femme accuse l’acteur et humoriste français Ary Abittan de viol. Depuis, ce dernier est en détention, et des informations plus détaillées viennent d’être dévoilées sur cette affaire qui date de la nuit du 30 au 31 octobre 2021.

Où en est l’affaire Ary Abittan ?

Jusque là, la chance semblait bien sourire à Ary Abittan, qui a conquis le cœur des français avec son humour. Sa popularité a encore augmenté depuis qu’il est dans la saga Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu. D’ailleurs, le 3e volet doit normalement sortir en France en février 2023. Alors qu’il se prépare pour la prochaine tournée de son One man show intitulée Pour de vrai, qui devait durer jusqu’en 2023, Ary Abittan se retrouve au beau milieu d’un scandale.

En effet, l’acteur et humoriste de 47 ans a été placé en garde à vue depuis le dimanche 31 octobre 2021. Concernant les faits qui lui sont reprochés, une jeune femme de 23 ans l’accuse de viol, un fait qui se serait passé dans la nuit du 30 au 31 décembre. Après avoir entendu les 2 parties, le 1er district de Police judiciaire de Paris, a prolongé la garde à vue de l’artiste pour 48h. Finalement, Ary Abittan a été déféré devant un magistrat du parquet de Paris. Il est actuellement mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

Nouveautés dans l’affaire

Alors que tout le monde est encore sous le choc de cette histoire, on apprend que des informations plus précises ont été révélées. Il faut dire que jusque-là, on sait juste que l’acteur fait face à une accusation de viol, et est détenu. Les faits se sont produits au domicile d’Ary Abittan. Celui-ci vit dans le 8e arrondissement de Paris, et la jeune femme de 23 ans qui a porté plainte, est une simple connaissance, avec qui, il a des relations occasionnelles.

La jeune femme dont l’identité est demeurée confidentielle jusqu’à présent, travaille comme employée d’une plateforme numérique. Divorcé et célibataire, l’humoriste l’aurait contacté pour qu’ils puissent se voir chez lui. Tous 2 ont alors eu une première relation sexuelle protégée. Toutefois, les choses ont pris une autre tournure lorsque Ary Abittan a décidé de pimenter la relation. De ce fait, il a pris des initiatives que la jeune femme a refusé. Pour elle, ce serait « des relations sexuelles non conventionnelles entre homme et femme. »

Elle aurait exprimé son refus de manière explicite à Ary Abittan, qui ne l’a pas pris en compte, d’où la plainte pour viol. Lorsque la police s’est saisie du dossier, il est apparu que l’acteur serait d’abord « tombé des nues« , apparemment très surpris par la plainte. D’après le père de 3 enfants, la jeune femme et lui auraient même pris une douche ensemble après, avant qu’il ne se rende à une soirée organisée par des amis.

Cependant, on apprend également que la police a découvert et saisi un élément matériel qui n’est pas en sa faveur dans son domicile. On attend le dénouement de l’affaire…