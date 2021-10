Alice Detollenaere et Camille Lacourt : Le couple se confie sur leur lutte acharnée contre la maladie à l’occasion de la sortie du livre de la mannequin « Guérie par ton amour » !

12 octobre 20211, le livre d’Alice Detollenaere est sorti, et il s’intitule « Guérie par ton amour ». Notons que cet ouvrage a été préfacé par Camille Lacourt, le compagnon de la mannequin. Tous 2, viennent d’accorder une interview à ce propos, parlant du pénible combat de la jeune femme, mais aussi du soutien inconditionnel de son homme pendant son épreuve.

L’amour contre le cancer !

View this post on Instagram Une publication partagée par Sophie (@sophieuntereiner)

Chacun soigne son âme à sa manière, et Alice Detollenaere a décidé d’écrire, dans le but de calmer ses douleurs, aussi bien morales que physiques. En effet, la jeune femme a eu à faire à un cancer du sein, une terrible épreuve pour elle et son compagnon, Camille Lacourt. Dans son livre sorti aux éditions Leduc et intitulé Guérie par ton amour, la jeune femme revient sur son parcours, et aussi ce qui l’a aidé à surmonter cette douloureuse épreuve. De façon incontestable, il s’agit de son chéri (NdlR: 5 fois champion d’Europe et du monde en natation). Pour l’ancienne reine de beauté c’est simple : « La clé du bonheur, c’est de se dire les choses même si cela ne fait pas plaisir. ».

Toujours amoureux comme au 1er jour, tous 2 parents d’un petit Marius, semblent intarissables en mots doux, quand il s’agit de parler de leur moitié. En effet, pour Camille Lacourt :« Empathie et courage sont les mots qui conviennent très bien à Alice. »… Le couple voyage beaucoup : entre New York, Singapour, l’Amérique du Sud et la France…, et cette maladie a apporté plusieurs questions, auxquelles ils ont eu du mal à répondre.

View this post on Instagram Une publication partagée par Alice Detollenaere (@alice_deto)

Pour la jeune mannequin, le problème est d’un niveau national : « personne ne sait à quel âge on doit faire une mammographie de contrôle. Même les docteurs ! Je pense qu’il faut une mise à jour. Personne ne sait aussi si c’est remboursé… Alors que ça, si », « L’autopalpation, c’est pareil. La société pense que parce qu’il y a eu des campagnes nationales, c’est ok, mais pas du tout. Il faut insister davantage. Et l’enseigner à l’école. (…) De nombreuses femmes ne se font pas dépister. » » Un sujet qui revient chaque année, surtout au mois d’octobre, période dédiée à cette maladie.

Cancer du sein, ablation du sein… une perte de féminité ?

View this post on Instagram Une publication partagée par Alice Detollenaere (@alice_deto)

Un cancer vient avec son lot de craintes, et en ce qui concerne le cancer du sein, l’ablation du sein est un sujet qui fait mal. La 1ère raison est la peur de la perte de féminité, et Alice Detollenaere rassure que c’est normal d’y penser. Cependant, la maman de Marius explique qu’une fois que le protocole est enclenché, on n’y pense plus tellement.

Il faut dire qu’il y a la santé d’abord puis l’avenir, qui deviennent prioritaire à ce moment-là. Aussi pour la jeune femme « Un sein ne définit pas tout ce que l’on est. » Dans sa lutte, Alice Detollenaere a un modèle, et il s’agit d’Angelina Jolie. En effet, l’actrice a subi une double mastectomie qu’elle n’a pas caché d’ailleurs. Depuis, elle est devenue un véritable symbole pour des millions de femmes, dont Alice Detollenaere : « L’humanité peut la remercier. Elle est un exemple de féminité et de féminisme.».

View this post on Instagram Une publication partagée par Alice Detollenaere (@alice_deto)

Ce n’est pas par hasard que le livre Guérie par ton amour est sorti en ce mois d’octobre. En effet, il s’inscrit dans la campagne annuelle d’Octobre rose. En cette période, des fonds sont récoltés pour financer la recherche contre le cancer du sein, et aussi pour la sensibilisation au dépistage.