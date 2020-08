Une candidate des Marseillais touchée par la covid-19, découvrez son témoignage

Les français ont repris une vie quasiment normale, si on excepte le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos (et certains lieux également ouverts comme des bords de quai ou des rues). Pour autant, le coronavirus qui nous a obligé à être confinés pendant plusieurs semaines circulent toujours et n’a pas disparu.

Les célébrités à avoir contracté le virus sont de plus en plus nombreuses à en parler. Antonio Banderas a dévoilé avoir été touché par la covid-19 le jour de son anniversaire, tandis qu’Alyssa Milano a fait part de ses inquiétants symptômes, elle qui a cru mourir tant ceux-ci étaient violents.

Stéphanie Durant, une ancienne candidate toujours très appréciée

L’émission Les Marseillais a révélé un certain nombre de personnalités qui sont désormais, en marge des tournages, des influenceurs parfois massivement suivis sur les réseaux sociaux. En tête, Jessica Thivenin peut se vanter d’être sans doute la candidate la plus appréciée, elle qui a touché les internautes avec sa grossesse difficile (elle a dû rester alitée plusieurs semaines) et les premiers jours difficiles de son fils Maylone.

La jeune femme est suivie par 5,6 millions de personnes, un score impressionnant qui montre à quel point elle est appréciée. Mais d’autres candidats emblématiques se sont eux éloignés des plateaux de télévision et de tournage. C’est notamment le cas de la meilleure amie dans l’aventure de Jessica, Stéphanie Durant. La jeune femme a fait ses adieux à l’émission il y a quelques années, ce qui avait touché les téléspectateurs.

Stéphanie faisait en effet partie des candidates les plus appréciées, les internautes aimant son tempérament et sa personnalité. Elle paraissait simple et directe, et beaucoup de jeunes femmes se reconnaissaient en elle.

Stéphanie Durant se confie sur son état de santé

Malgré son absence des écrans de télévision, l’ancienne candidate des Marseillais est toujours très appréciée et suivie puisqu’elle compte 2,7 millions d’abonnés sur Instagram. Un chiffre certes moins impressionnant que celui de Jessica, mais qui reste malgré tout révélateur de son capital sympathie. De plus, en s’éloignant de la télé-réalité, elle met de côté sa notoriété.

Proche des internautes, Stéphanie leur a expliqué qu’elle avait été testée positive à la covid-19. Mais heureusement pour elle, elle ne souffre d’aucun symptômes graves synonymes d’hospitalisation.

« Cette semaine j’ai été testée positive au Covid. Pour vous rassurer, je vais bien, je ne suis pas du tout fatiguée. Je touche du bois mais je n’ai pas eu de très gros symptômes (…) On pense un petit peu que ça n’arrive qu’aux autres et qu’on est un peu au-dessus de ça, qu’on prend nos précautions et que ça va alors qu’en fait ça peut aller très vite ».

Stéphanie a pleuré en apprenant la nouvelle

Cette nouvelle a choqué la jeune femme qui raconte avoir pleuré lorsqu’elle a appris les résultats. Si elle ne souffre pas du virus (beaucoup de personnes sont asymptômatiques et ne savent même pas qu’elles ont été infectées), c’est l’idée d’être mise en quarantaine pendant quinze jours qui lui fait peur.

« Tout le monde s’est fait tester autour de moi, toutes les personnes que j’ai côtoyé se sont fait tester. Théo bien sûr s’est fait tester et il est négatif, il va se faire tester régulièrement (…) Quand je l’ai su j’ai pleuré. Je me suis dit que pendant 15 jours je ne vais pas bouger, on déjà été trois mois en confinement, je suis là à Marseille et je ne peux pas voir ma famille donc franchement ça m’a mis un petit coup (…) Mais il y a pire dans la vie«

On peut comprendre la jeune femme. Après le confinement, personne ne souhaite rester enfermé chez soi. Cette volonté de sortir et de retrouver une vie sociale normale participe cependant à l’augmentation des cas d’infections. Ce genre de témoignage est là pour nous rappeler que le virus circule toujours et qu’il est toujours indispensable de se protéger en portant un masque et en respectant la distanciation sociale. Sans quoi, un confinement n’est pas à exclure dans l’avenir.