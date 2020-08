Milla Jasmine séparée de Mujdat, elle vit chez des candidats de télé-réalité !

Le tournage des Marseillais vs Le reste du monde est désormais terminé. D’ici quelques semaines, les téléspectateurs découvriront les aventures de leurs candidats préférés dans cette nouvelle saison évènement qui s’annonce exceptionnelle. W9 a mis toutes les chances de son côté pour marquer le coup, entre le retour de candidats emblématiques et l’arrivée inattendue de certains qui provoquera sans doute un nombre incalculable de disputes.

Parmi les candidates cultes, Milla Jasmine fait son grand retour. Nous apprenions cependant il y a quelques jours qu’elle s’était séparée de son compagnon Mujdat, qui devait lui aussi participer au programme. Réalité ou buzz savamment orchestré ? Difficile à dire, mais la jeune femme a pris une décision dès la fin du tournage.

Milla et Mujdat : de retour après le buzz de la précédente édition

Si la production de W9 peut remercier deux candidats pour la précédente saison des Marseillais vs Le reste du monde, c’est bien Milla et Mujdat. Tout le monde attendait avec impatience l’arrivée du jeune homme, teasée dès le générique. Petit rappel des faits pour ceux qui n’ont pas suivi.

Milla Jasmine débute l’aventure expliquant être célibataire. Après avoir entamé un jeu de séduction avec Illan, elle craque finalement pour le marseillais Nacca. Les deux candidats se rapprochent et finissent par officialiser leur relation. Les téléspectateurs suivent donc avec intérêt le début de cette histoire d’amour, jusqu’à l’arrivée de Mujdat.

Lorsque celui-ci arrive un soir dans l’aventure, il se présente comme le petit-ami de Milla, ce qui interroge les autres candidats qui l’accueillent. La suite nous a offert la phrase culte de cette saison : « Il y a le mec à Milla« .

Milla Jasmine et Mujdat se réconcilient lors du tournage suivant

On peut dire que les deux candidats n’ont rien caché de leurs aventures amoureuses aux téléspectateurs puisque tout s’est fait pendant un tournage. En effet, durant Les Marseillais vs Le reste du monde, après de nombreuses disputes, Milla décide de ne pas donner de seconde chance à Mujdat et de rester en couple avec Nacca. Mais cela ne durera pas.

La jeune femme participera quelques semaines plus tard (aux côtés de sa copine Laura, fraîchement séparée de Nikola à l’époque) aux Princes et Princesses de l’Amour. Après quelques jours d’aventure, la production fera venir Mujdat, persuadée que cette histoire n’est pas finie. A juste titre puisque les deux amoureux se remettront ensemble et se verront même offrir une escapade romantique à Florence.

Milla annonce sa séparation sur les réseaux sociaux

Les deux amoureux devaient participer ensemble cette année au tournage des Marseillais vs Le reste du monde (Milla arrivant en avance, elle qui était présente dès le premier jour de tournage). Mais sur les réseaux sociaux, elle finira par annoncer qu’elle est désormais séparée de son amoureux. Elle tease même par la suite un départ à New York (pour des vacances ou pour y vivre ?).

Les internautes s’interrogent logiquement, se demandant si tout cela est vrai ou si les deux candidats cherchent seulement à faire le buzz. Mais Milla a en tout cas pris une grande décision après la fin du tournage, ce qui nous laisse penser que cette séparation est bien réelle.

Milla vit avec Laura et Nikola

Milla et Mujdat vivaient ensemble à Paris mais avaient rendu leur appartement car ils cherchaient une maison. Après le tournage des Marseillais vs Le reste du monde, Milla Jasmine a décidé de ne pas rejoindre la capitale française mais de rester dans le sud quelque temps. Elle a été invitée par Nikola et Laura à rester chez eux, dans le sud, le temps qu’elle décide comment organiser son avenir.

Les deux amoureux se sont en effet rendus sur le tournage de l’émission pour annoncer le sexe de leur enfant, on imagine qu’ils ont pu lui proposer à ce moment-là de l’accueillir chez eux. Ceux qui ont vu les Princes et Princesses de l’Amour savent que Laura et Milla sont très proches et ne sont donc surement pas étonnés de voir les deux candidates vivre ensemble, le temps que Milla se remette de cette séparation.