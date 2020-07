Milla Jasmine séparée de Mujdat : la candidate balance tout sur les réseaux sociaux

La prochaine saison des Marseillais vs Le reste du monde s’annonce complètement folle. Entre les arrivées surprises de candidats (Mélanie Da Cruz, Ricardo, Nehuda), les retours tant attendus (Jessica Thivenin, Thibault Garcia) et les clashs qui sont paraît-il nombreux, W9 semble avoir mis toutes les chances de son côté pour marquer les esprits.

En marge de ce tournage, nous apprenons aujourd’hui que Milla Jasmine est célibataire. Celle qui a fait le buzz l’année dernière avec son compagnon Mujdat se serait donc séparée du jeune homme, même si elle a supprimé les stories où elle abordait le sujet. Retour sur l’affaire.

Milla Jasmine virée pour s’être battue avec Maeva ?

C’est le compte Instagram @lesmarseillaisvsrdm5_ qui a annoncé la nouvelle. Milla Jasmine ne serait plus dans la Villa de l’émission puisqu’elle aurait été virée à la suite d’un clash trop violent avec Maeva. On ignore pourquoi les deux jeunes femmes se seraient battues et cette information est évidemment à prendre avec des pincettes puisqu’il s’agit d’une rumeur.

Mais d’après ce compte Instagram, cela pourrait expliquer la récente séparation entre Milla Jasmine et Mujdat. En effet, celui-ci devait rejoindre sa compagne un peu plus tard dans l’aventure. Et il semblerait qu’il n’ait pas changé ses plans, ce qui n’aurait pas été au goût de la jolie brune. Une nouvelle fois, il est important de conjuguer ces informations au conditionnel.

Milla Jasmine célibataire : elle annonce la nouvelle sur Instagram

Si cette rumeur existe, c’est par rapport au message posté par Milla Jasmine sur Instagram : « Rien de pire que les gens qui restent avec vous par intérêt. Ma phobie« . Ce message s’adresse logiquement à Mujdat, elle qui avait écrit juste avant « Officiellement célibataire : mieux vaut être seule que mal accompagnée« . Un message qui a choqué ses fans. Elle aura par la suite rajouté qu’il vaut mieux qu’elle ne prenne pas la parole tellement était énervée par la situation.

Les deux anciens amoureux ne se suivent plus sur les réseaux sociaux et ont supprimé certaines photos où ils apparaissent ensemble.

De son côté, Mujdat a également publié ceci : « L’une des choses les plus stupides que j’ai faites, c’était d’ignorer le mauvais côté de quelqu’un juste parce que je l’aimais« . Ambiance.

Véritable séparation ou coup monté ?

Le problème aujourd’hui avec les candidats de télé-réalité, c’est que les téléspectateurs se méfient désormais. Ils savent que les participants à ces programmes souhaitent faire parler d’eux pour accroitre leur notoriété et par extension, gagner plus d’argent. C’est leur métier, après tout.

Forcément, certains se demandent si tout cela n’aurait pas été orchestré. Ils imaginent déjà la future arrivée de Mujdat dans la villa. Celui-ci serait donc fraîchement célibataire et pourrait se mettre en couple pendant l’aventure, avant que Milla ne soit rappelée par la production. Ou comment faire un remake inversé de la précédente saison.

Certains rêvent déjà de voir Mujdat sortir avec Kim Glow, qui a rejoint l’aventure. Cela provoquerait un buzz si conséquent que W9 serait bien partie pour battre son record d’audience.

Milla supprime ses stories

Milla Jasmine n’aura pas laissé ses stories pendant 24 heures et les aura supprimé avant. En revanche, elle aura mis à la place des extraits de films ou des reposts d’autres comptes, comme des images subliminales montrant son état d’esprit.

Elle a d’abord montré une image de Selena Gomez mangeant des pâtes, expliquant qu’elle se trouvait actuellement dans un « mood » similaire. Elle a ensuite partagé une publication issue d’un film où une femme dit : « je suis à un moment de ma vie où Dieu me rend forte avant de me rendre heureuse« . Enfin, elle partagé une autre publication bien plus claire où est dit : « une femme ne cherche pas à avoir beaucoup d’hommes à ses pieds, seulement un à sa hauteur« .