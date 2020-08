Maeva Ghennam paralysée du visage : elle raconte son hospitalisation choquante après avoir pris du gaz hilarant

Chez les jeunes, la nouvelle mode consiste à inhaler un gaz hilarant pendant des soirées pour se faire rire soi-même ou faire rire ses amis. La pratique est légale et ne semble a priori pas dangereuse. Mais cette utilisation détournée du gaz hilarant est au contraire problématique, car elle peut entraîner des troubles neurologiques et n’est pas sans risque pour la santé. Raison pour laquelle le Gouvernement a décidé d’intervenir pour alerter sur les dangers de la pratique.

En tant qu’influenceuse, Maeva Ghennam s’est sans doute sentie dans l’obligation d’également ajouter sa pierre à l’édifice, expliquant son expérience pour le moins traumatisante avec ce gaz qui a paralysé une partie de son visage. Elle a tout raconté sur Snapchat.

Maeva parle d’une drogue légale dangereuse et toxique

La jeune femme (qui s’est récemment faite arrêter par les policiers alors qu’elle n’avait pas son permis sur elle) a décidé de prévenir les jeunes qui la suivent quant aux dangers des gaz hilarants. Elle l’avoue, elle en a déjà pris, mais elle n’est pas prête de recommencer vu son expérience.

» J’ai déjà fait du ballon hilarant, car ce n’est pas de la drogue, c’est légal. J’en ai fait, mais je n’en fais plus, car un jour, j’ai eu tout un côté du visage paralysé. C’est hyper dangereux et toxique. Il a fallu que je fasse un malaise pour que je le comprenne «

Maeva a dû être hospitalisée

L’ex de Greg n’a pas seulement fait un malaise, elle a été hospitalisé avoir avoir inhalé le gaz. C’est sans doute l’une de ses plus grosses frayeurs étant donné les symptômes peu rassurants qu’elle avait. En effet, Magali Berdah était présente ce jour là, et celle-ci a eu très peur quant à l’état de santé de sa petite protégée. Elle raconte en ces mots :

» Je me suis retrouvée à l’hôpital, je l’accompagnais et elle était dans un état… J’ai eu la peur de ma vie. Elle était toute bloquée du visage. On a pensé qu’elle était paralysée et qu’elle avait fait un AVC. On a eu la peur de notre vie. J’ai dû appeler sa maman pour qu’elle vienne.. «

Fort heureusement, tout est rentré dans l’ordre pour Maeva. Il ne s’agissait pas d’un AVC mais simplement son corps qui réagissait à sa manière à la prise trop importante de cette drogue. Mais cela prouve bien que ce n’est pas sans danger. D’ailleurs, le Gouvernement alerte sur les conséquences neurologiques à court terme, mais également à long terme de l’inhalation répétée de ce gaz hilarant qui n’a de drôle que le nom.

C’est pour cela que Maeva a décidé d’intervenir. Elle sait que cela peut donner envie aux jeunes et espère sans doute que son discours les fera réfléchir à deux fois avant d’en prendre : » N’attendez pas de faire un malaise pour arrêter, je vous déconseille de faire des ballons « .

Un gaz hilarant qui peut avoir de graves conséquences

Si le gaz hilarant porte ce nom, c’est que la personne qui l’inhale ne parvient pas à se retenir de rigoler puisqu’elle a aspiré du protoxyde d’azote. Si cela peut sembler fun et très drôle, sachez que la sensation d’euphorie que vous procure le gaz peut être suivie par des vomissements, des diarrhées, des brûlures au lèvre et des évanouissements. On peut rajouter une paralysie temporaire du visage sur la liste des effets secondaires très indésirables.

On vous conseille donc de rigoler naturellement avec vos proches et de ne pas chercher un produit qui vous poussera à rigoler en vous mettant en danger.

De son côté, Maeva se trouve actuellement en vacances avec Carla Moreau, Kévin Guedj et Magali Berdah. Les relations entre elle et les autres marseillais ne semblent pas au beau fixe, elle qui a été éliminée du programme par ses camarades. On attend avec impatience la diffusion des Marseillais vs Le reste du monde pour en savoir plus sur cette saison qui s’annonce absolument épique, riche en disputes, embrouilles et rebondissements digne d’une série américaine. Rendez-vous le 7 septembre prochain pour les premiers épisodes !