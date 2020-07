Maeva Ghennam et Greg bientôt parents ? La vidéo révélation sur SnapChat

Toutes les semaines, on assiste à des nouveaux clashs de Greg Yega et de Maeva Ghennam.

Ils se quittent mais finissent toujours par se remettre ensemble, comme s’ils étaient des âmes sœurs. C’était Carla et Kevin qui détenaient le record auparavant !

Pourtant, Carla a eu le culot de dire à Maeva qu’elle cassait l’ambiance dans la villa à cause de ses ruptures et disputes répétées avec le jeune danseur. La belle brune ne s’est bien entendu pas laissée faire. Comme à son habitude, elle s’est bien défendue avec caractère. Maeva lui a rappelé que c’était Carla et son petit-ami qui avaient causé des conflits bien avant et qu’elle n’avait donc pas à lui donner de leçons.

Maeva et Greg : plus amoureux que jamais

La raison des disputes ? Toujours différente ! Mais elles sont toujours liées à la même chose : Greg souhaiterait que Maeva soit moins impulsive et blessante tandis que sa belle souhaiterait qu’il devienne enfin un homme qui assume ses actes. Ils ont tout de même mis leurs conflits de côté pour signer un contrat qui limite leurs embrouilles quotidiennes.

Malgré tout, force est de constater que le sulfureux couple est de nouveau ensemble. Comme on dit, l’amour gagne toujours ! C’est Greg qui a officialisé le fait de s’être remis avec sa chérie en lui envoyant de magnifiques roses rouges. Maeva a d’ailleurs adoré le cadeau qu’elle s’est empressée de montrer fièrement sur les réseaux sociaux. Elle a également mis le feu sur Instagram après son dernier cliché très sexy.

Mais c’est désormais une autre rumeur qui plane sur les deux amants des Marseillais aux Caraïbes. Cette rumeur a été alimentée par le générique de fin des Marseillais aux Caraïbes. On y voit Maeva avec un test de grossesse, à côté de Greg qui est complètement terrorisé par la situation. Alors, les deux stars vont-ils avoir un bébé ?

Maeva Ghennam enceinte : elle poste une photo sur Snapchat !

En tous cas, si c’est la vérité, il serait très difficile pour les deux amoureux de gérer une grossesse. En effet, Maeva s’est confiée en disant qu’elle était en dépression pendant le confinement. Son chéri n’étant pas avec elle, elle ne peut pas avoir de réconfort.

Il semble donc à première vue très difficile pour elle de gérer une grossesse seule sans le père de son enfant. Est-ce que le bouquet de roses serait un cadeau de réconfort ? Greg se sentirait-il coupable d’être loin de la mère de son futur bébé ? On ne sait pas.

En revanche, ce n’est pas Maeva qui nous dira le contraire. Elle a même décidé d’alimenter les ragots en postant une photo qui a déchaîné ses fans sur Snapchat. Sur ce snap, on y voit la jeune femme avec un ventre arrondi. Elle a d’ailleurs rajouté une phrase qui ressemble à un aveu « J’ai un bebew dans le ventre ». Alors c’est vrai ? A-t-elle vraiment avoué être enceinte ? Nous le saurons dans l’épisode de ce soir ! Instagram et SnapChat sont sans doute les applications préférées des personnes sorties de la télé-réalité. Ils peuvent gagner rapidement en visibilité et capter le regard des internautes qui sont de plus en plus nombreux à les suivre au quotidien.