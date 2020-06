Maeva Ghennam : en route vers une nouvelle opération de chirurgie originale ? Elle se confie

La jeune femme est une habituée de la chirurgie et semble avoir toujours de nouvelles idées pour améliorer son physique.

Et si Maeva Ghennam était la nouvelle grande star de la télé-réalité française ? En quelques petites années, la jeune femme s’est imposée comme une candidate incontournable, capable de faire rire les internautes et de les énerver en un rien de temps. Une vraie personnalité de télévision, vectrice d’audience.

En l’absence de personnalités fortes comme Nabilla ou Jessica Thivenin, la jeune femme a le champ libre et a petit à petit pris la place de camarades plus âgées comme Carla et Manon.

A chaque émission à laquelle elle participe, Maeva divise les internautes. Certains apprécient son tempérament de feu et son humour, d’autres regrettent son comportement envers Greg, qu’ils considèrent comme irrespectueux.

Il faut dire que son histoire télévisuelle a été marquée par sa rencontre avec le jeune homme, et il ne se passe pas une seule émission sans qu’ils ne s’aiment autant qu’ils ne se déchirent. Une histoire d’amour passionnelle faite de hauts et de bas qui rappelle curieusement celle qui unit Carla à Kévin.

On espère pour eux une fin aussi douce que celle des deux marseillais, eux qui se sont fiancés durant le tournage de la dernière saison (Les Marseillais aux caraïbes) et qui sont les heureux parents d’une petite Ruby.

Maeva Ghennam assume sa chirurgie

Maeva n’a pas sa langue dans sa poche et depuis le début partage tout avec les internautes et ses fans, de la vie de son chien jusqu’à son quotidien avec ses amis.

A force de tout montrer, elle a été victime à plusieurs reprises de tentatives de cambriolages, certains esprits peu recommandables essayant de profiter de son absence pour la dérober.

Parmi les sujets tabous pour certains qui ne le sont pas pour elle, la chirurgie esthétique arrive en tête. Elle l’a toujours assumé : oui, elle n’est pas naturelle, mais elle s’assume comme elle, que cela plaise ou non.

La chirurgie s’est banalisée en télé-réalité

Elle n’est pas la première (et certainement pas la dernière) a assumé avoir eu recours à des opérations. Sur le ton de la rigolade, Jessica Thivenin confiait à Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste avait « tout retapé » lorsqu’elle parle de son physique.

Nabilla de son côté s’est notamment fait connaître grâce à son incroyable physique et notamment la taille disproportionnée de sa poitrine à l’époque, évidemment refaite.

A force de se voir à la télévision et de recevoir des critiques ou des moqueries, les candidates finissent par avoir des complexes qu’elles peuvent se permettre de corriger grâce à l’argent qu’elles remportent du fait de leur notoriété. Et elles ne s’en privent pas. Aujourd’hui, Maeva s’est confiée sur une potentielle nouvelle opération.

Maeva veut changer la couleur de ses yeux

L’application Snapchat propose plusieurs filtres capables de changer la physionomie d’un visage. Et Maeva en a testé un où elle apparaît avec les yeux bleus. Elle a lors demandé aux internautes s’ils la conseillaient de se faire opérer au laser pour changer la couleur de ses yeux.

Elle explique qu’elle attend la réponse de ses fans mais qu’elle est en tout cas très tentée par ce possible changement qu’elle sait possible car une amie s’est faite opérer au laser pour changer la pigmentation de l’iris.

Maeva semble en tout cas convaincue qu’elle sera mieux avec les yeux bleus. En se regardant, elle dit aimer beaucoup le résultat (du filtre) et pourrait vraisemblablement craquer pour une nouvelle opération.

L’opération au laser est possible

Maeva fait référence à une opération au laser de dépigmentation de l’iris. Ces interventions seraient indolores et plusieurs sont nécessaires pour obtenir le résultat rêvé. Le laser vient en effet perturber la couche de pigment brun présent sur la surface avant de l’iris, et élimine petit à petit les tissus naturels.

Cela permet alors à la couleur bleue ou verte d’être révélée.

Cette opération est pour le moins originale et on pourrait d’abord conseillé à Maeva d’acheter des lentilles de couleurs, afin d’être sûre de son choix. L’opération est en effet irréversible et elle ne pourra pas revenir en arrière si elle décide de le faire.

Cela changerait des opérations les plus courantes du milieu télévisuel et prouve aussi à quel point la chirurgie esthétique s’est démocratisée chez les candidates de télé-réalité, qui y pensent comme certains pensent à changer de lunettes.