LMvsLemonde5 : Laura Lempika réagit à sa façon au clash entre Nehuda et Nikola

On peut le dire : l’arrivée de Ricardo et Nehuda dans Les Marseillais vs Le reste du monde a considérablement relancé la saison. Jusqu’alors, les internautes commençaient déjà à se lasser de cette nouvelle édition qui mettait trop en avant Greg et ses histoires de coeur. Or, les téléspectateurs en ont marre de toujours voir le candidat être au centre des histoires, cette fois-ci avec Maeva et Angèle, et regrettent que le montage final mette toujours au coeur des histoires les mêmes candidats.

De nouveaux participants qui ravissent les internautes

L’arrivée de Mélanie Da Cruz avait déjà fait beaucoup plaisir aux téléspectateurs, mais celle-ci n’a pas encore eu son moment de gloire et est curieusement peu présente – quand on connait son caractère, c’est étonnant. La jeune femme s’est confiée à ce sujet sur Snapchat, et explique qu’elle ne se mêlait pas des clashs et que ses discussions avec les autres candidats, sans doute jugées moins intéressantes, ont été coupée au montage.

Et ça, les internautes le regrettent. Pour eux, Greg est en train de gâcher cette saison tant il est omniprésent. L’arrivée de Ricardo et Nehuda a, dès les premiers instants, dynamisé les épisodes. Nikola s’est directement senti en danger (il craint que Ricardo veuille prendre sa place de chef) et les esprits se sont échauffés entre le compagnon de Nehuda et Mélanie Da Cruz, qui avaient partagé une saison dans Les Anges de la télé-réalité.

Nehuda plébiscitée par le public pour son caractère compétitif

Nehuda semble s’être faite porte-parole des internautes. Ces derniers regrettent qu’il n’y ait plus de compétition, et que Nikola, le chef de famille, soit si proche des Marseillais qu’il ne lutte plus pour gagner contre eux. Nehuda ne l’entend pas de cette oreille et reproche à Nikola de trop se concentrer sur Ricardo et sa présumée envie de lui prendre sa place de chef plutôt que de s’opposer plus distinctement aux marseillais. Selon elle, ce n’est pas étonnant si le Reste du monde perd quasiment chaque année : il faut un nouveau chef qui a la gagne en lui.

Ce qui devait arriver arriva et un gros clash a eu lieu. Et Nikola a eu le malheur de critiquer le couple entre Nikola et Ricardo, disant d’eux qu’ils passent leur temps à se dispute. C’est mal connaître la jeune femme que de l’attaquer ainsi. Connue pour ses punchlines piquantes, Nehuda a réussi à faire pleurer Nikola en une phrase : « Et alors ? Le mec a trompé sa meuf de tous les côtés, d’où tu parles de mon couple ?« .

Les autres habitants ont dû séparer les deux candidats car Nikola semblait vouloir frapper la jeune femme : « elle parle de la femme de ma vie, elle a cru que j’allais pas la frapper ? » pouvons-nous entendre Nikola, alors que les marseillais l’éloignent de Nehuda.

Laura poste une photo avec son chéri

Pour pour protéger et défendre son amoureux, et le futur père de son enfant, Laura a posté une photo sur ses réseaux sociaux en marge de ce clash déjà emblématique. Elle a dévoilé un selfie plein d’amour entre eux, en écrivant les mots suivants : « Love you Nikola Lozina. Sincère, vrai et doux. Un futur papa au top ».

Et c’est sans doute cela qui est le plus important pour Nikola, lui qui assume avoir eu un mauvais comportement par le passé. Laura a décidé de lui donner une autre chance et de pardonner son infidélité, et les deux amoureux accueilleront très bientôt leur premier enfant. Ils ont d’ailleurs profité du tournage de l’émission pour révéler le sexe du bébé. Laura n’a logiquement pas participé à l’émission du fait de sa grossesse mais a néanmoins tenu à faire une apparition.

Cette confrontation nous annonce en tout cas des prochains épisodes riches en tension et on se demande comment parviendra à se relever une équipe bien divisée du Reste du monde. La victoire pour les Marseillais semble encore leur tendre les bras, même si on espère plus de suspens à l’avenir.