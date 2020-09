LMvsLemonde5 : Angèle critique Mélanie Da Cruz ! Attention propos chocs !

L’arrivée de nouveaux candidats dans Les Marseillais vs Le reste du monde a permis à l’émission de retrouver un certain souffle. Les téléspectateurs se lassaient déjà des éternelles histoires autour des amourettes de Greg. Cela fait désormais plusieurs émissions que le jeune homme est le héros de triangles amoureux et les internautes regrettent de le voir à ce point mis en avant. Ils en ont marre et veulent du sang neuf. Ils veulent une réelle compétition entre les Marseillais et le Reste du monde, et pas seulement une émission de télé-réalité classique.

L’arrivée de Mélanie Da Cruz applaudie par les internautes

Lorsque les fans du programme ont appris en juillet que Mélanie Da Cruz faisait partie du casting, ils sont devenus fous. Cela faisait plus de quatre ans que la femme d’Anthony Martial n’avait pas été au casting d’une émission de télé-réalité. Mais les internautes ne l’ont pas oublié, bien au contraire. Comment le pourraient-ils quand ils se rappellent encore de son clash à base de pizza dans Secret Story et de ses punchlines dans cette même émission (« Je ne suis pas le sac à main d’Alia« ). Dans Les Anges de la télé-réalité 8, sa mémorable confrontation avec Ricardo au sujet d’un verre de lait reste encore dans les mémoires.

Connaissant son tempérament de feu, les téléspectateurs étaient ravis de la revoir mais c’est avec regret qu’ils ont découvert que la jeune femme était – pour le moment en tout cas – bien peu présente, tandis que Greg reste toujours le candidat le plus mis en avant. Fort heureusement, l’arrivée de Ricardo et Nehuda a quelque peu changé la donne et Mélanie s’est montrée plus présente, en espérant que cela continue.

Angèle pense que Mélanie a voulu créer des histoires

Si elle s’est entendue avec tout le monde dans l’aventure, le montage risque bien de porter préjudice à Mélanie. Sa relation avec Angèle est aujourd’hui en jeu puisque cette dernière a découvert les images et n’aime pas ce qu’elle voit. Pour rappel, d’après Mélanie, Maeva Ghennam avait dit en pleine nuit (et en off) à Carla Moreau que Greg ne trouvait pas Angèle jolie – alors qu’il sortait avec elle.

Mélanie ayant tout entendu, elle a décidé de tout raconter à Angèle et cette dernière l’a cru. Mais en découvrant les images, la jeune femme déchante, comme vous pouvez le constater ci-dessous :

« Je suis un peu surprise de ce que j’ai vu. Quand soit disant Greg a dit qu’il ne me trouvait pas belle. La seule personne à qui j’ai demandé si c’était vrai, c’était Mélanie, parce que c’est la seule en qui j’avais confiance. Elle a réussi à me mettre un doute, parce qu’elle m’a dit que c’est une conversation qu’elle a surpris en off en pleine nuit entre Carla et Maeva (…) Mais quand j’ai vu, on est bien d’accord que ce n’est pas en pleine nuit et pas en off ? Je trouve ça bizarre. C’est clairement un mensonge ! (…) Le vice ! Ça va loin ! (…) Mentir pour créer des histoires, c’est du vice !«

Mélanie toujours parmi les candidats préférés des internautes

Pas sûr qu’Angèle ne trouve un soutien du côté des internautes. Ces derniers ont choisi leur camp et adorent Mélanie Da Cruz. Pourquoi ? Car elle apporte à l’émission sa personnalité bien trempée, mais également un vent de fraîcheur. Sur les réseaux sociaux, ils l’indiquent quasiment tous : ils ne veulent plus de Nikola Lozina ou Milla Jasmine. Ils pensent que ces deux candidats ne viennent que pour le buzz et plus pour la compétition. Or, l’intérêt de l’émission est justement cette confrontation entre les Marseillais et le Reste du monde.

Ils veulent des nouveaux candidats qui se battent et qui ne font pas constamment ami-ami avec les marseillais. Alors que la saison vient tout juste de commencer, ils espèrent que la prochaine mettra en avant de nouveaux participants, et pas toujours les mêmes car ils sont définitivement lassés par les ficelles du programme qu’ils connaissent par coeur.