Les Marseillais vs Le reste du monde : Milla déménage, Maeva et Julien en guerre, Benji éliminé ? Toutes les dernières infos!

Commencé il y a quelques semaines, le tournage des Marseillais vs le reste du monde touche bientôt à sa fin, comme l’a signalé Benjamin Samat sur ses réseaux sociaux. Depuis le début, nous vous informons des dernières informations concernant l’aventure, de la prochaine date de diffusion aux multiples disputes qu’il y a eu entre les candidats (aboutissant parfois à la fin de belles amitiés).

Aujourd’hui, nous revenons sur trois nouvelles informations qui nous sont parvenues et qui annoncent d’autant plus une saison qu’on espère aussi explosive et dynamique que la précédente. On fait confiance à W9 tant les petits plats ont l’air d’avoir été mis dans les grands.

Milla Jasmine célibataire, elle prend une grande décision !

On apprenait la nouvelle choquante il y a peu : Milla Jasmine s’est séparée de Mujdat. C’est sur ses réseaux sociaux que la jeune femme a annoncé la nouvelle. Elle avait rajouté par la suite : » rien de pire que les gens qui restent avec vous par intérêt « .

Aurons-nous droit à un remake (à peine) déguisé de la précédente saison ? Pour rappel, Milla s’était mise en couple avec Nacca. Leur idylle a toutefois été parasitée par l’arrivée de Mujdat qui s’est présenté comme l’actuel petit-ami de la jeune femme.

L’affaire avait fait grand bruit et l’épisode avait permis à W9 de battre son record d’audience. Tout cela a-t-il était orchestré pour générer un gros buzz ? Nous l’ignorons. Mais la candidate a en tout cas pris une grande décision. Elle a en effet mis en story une photo de la ville de New York, en indiquant qu’elle s’y rendrait prochainement.

Après avoir vécu plusieurs années à Miami, Milla Jasmine serait-elle tentée par la deuxième plus grosse ville américaine ? Ou peut-être souhaite-t-elle simplement prendre quelques jours de vacances pour se changer les idées après sa rupture ?

Julien Tanti en guerre avec Maeva Ghennam ?

L’aventure de Maeva a été plus que mouvementée. Elle a en effet été écartée de la cérémonie d’ouverture au dernier moment car la production avait peur que celle-ci soit gâchée par une énième dispute entre Greg et elle. Finalement, elle aura rejoint l’aventure très rapidement, gagnée par l’équipe des Marseillais.

Une grosse dispute aurait éclaté entre Greg et elle, et plusieurs candidats s’en seraient mêlés, dont Mélanie Da Cruz et Jessica Thivenin. Et finalement, la belle brune aurait été éliminée par ses camarades, quelques jours après Carla. Cette dernière se disait « dégoûtée » pour sa copine, et s’en est pris à ceux qui restent chaque année tout au long du tournage, contrairement à elles.

Si nous ignorons comment Maeva se sent vis-à-vis de ses amis d’aventure, un détail est arrivé jusqu’à nous : Julien et Maeva ne se suivent plus sur Instagram. Pouvons-nous en déduire qu’un différent les oppose et qu’ils ne sont plus amis ? Il faudra malheureusement attendre la diffusion pour en savoir plus.

Benji Samat éliminé ?

L’aventure de Benjamin serait également très mouvementé, lui qui se serait mis en couple avec Marine El Himer quelques jours avant que la soeur jumelle de cette dernière, Océane, arrive dans l’aventure. De quoi nous offrir quelques épisodes relevés qui feront sans doute le buzz, surtout après la relation qu’a entretenu Benjamin avec Océane dans Les Marseillais aux Caraïbes.

Il semblerait en tout cas que le garçon ait été éliminé. Il confiait récemment qu’il restait quelques jours de tournage, mais il se montre désormais bien plus présent sur les réseaux sociaux qu’auparavant. On sait que l’usage du téléphone portable est limité pendant le tournage (pour éviter les fuites) mais que les candidats le récupère une fois qu’ils sont à l’hôtel.

On peut donc en déduire que le candidat a quitté l’aventure. Cela fait en tout cas beaucoup de marseillais qui ont été éliminés depuis le début, au point où se demande si Le reste du monde n’aurait pas pris les devants. Pour savoir quelle équipe va soulever la coupe, il faudra attendre le dernier épisode de cette nouvelle saison qui s’annonce en tout cas trépidante et riche en surprises. On a hâte de voir le résultat et retrouver nos candidats préférés !