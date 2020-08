Les Marseillais Vs Le reste du monde : Laura Lempika annonce le sexe de son bébé !

Ils se sont rencontrés dans Moundir et les Apprentis Aventuriers, en 2018. A l’époque, Laura était en couple avec Alain Rocben, rencontré quelques mois plus tôt dans Secret Story. Nikola, lui, sortait d’une relation compliquée avec la volcanique Jessica Thivenin, et partageait l’aventure de survie avec la non moins calme Melanight. Si pendant l’émission, les deux futurs amoureux en étaient restés au stade de l’amitié, le tournage de la troisième saison des Marseillais Vs Le reste du monde quelques mois plus tard allait leur permettre de sauter le pas et de se mettre en couple.

Par la suite, les tourtereaux ont connu quelques zones de turbulence, en raison des infidélités de Nikola. Le couple a même été séparé pendant quelques temps et Laura a intégré le tournage des Princes et Princesses de l’amour dans l’espoir de trouver de nouveau chaussure à son pied. C’était sans compter la motivation infaillible de Nikola, prêt à tout pour reconquérir sa belle. Ils ont finalement décidé de se laisser une seconde chance. Et bien leur en a pris ! Quelques mois plus tard, le Belge demandait sa compagne en mariage. Leur mariage devrait d’ailleurs être célébré en septembre prochain.

Le divin enfant

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les amoureux vont bientôt réaliser un autre rêve : celui de devenir parents. Pendant plusieurs semaines, la rumeur enflait sur les réseaux sociaux. Laura, d’ordinaire vêtue de vêtements mettant en avant sa silhouette de rêve, ne se montrait plus qu’avec des tenues amples. D’autre part, lors du début du tournage des Marseillais Vs Le reste du monde il y a quelques semaines, la meilleure amie de Manon Marsault n’était pas présente sur la ligne de départ dans la famille du reste du monde. Le couple a finalement mis fin aux nombreuses spéculations et a donc annoncé la grossesse de Laura, le 12 juillet dernier.

Une nouvelle qui a véritablement comblé leurs fans. Il ne restait plus qu’à connaître le sexe du bébé. C’est désormais chose faite ! Lors d’une gender party (fête venue des Etats-Unis durant laquelle le sexe de l’enfant à naître est révélé), Laura a annoncé la nouvelle que tout le monde attendait, au cours d’un lancée de fumigènes. Si la couleur qui s’échappait était rose, alors ce serait une fille. Si c’était du bleu, ce serait un garçon. Et c’est finalement de la fumée bleue qui est sorti !

L’émotion de Nikola

Laura et Nikola vont donc devenir les heureux parents d’un petit garçon. Une nouvelle qui a provoqué une vive émotion chez le Belge. Sur son compte Instagram, ce dernier n’a pas caché son impatience : « Ça sera un Lozina Junior… Le plus beau cadeau de ma vie va arriver ».

Laura, elle, est tout aussi enthousiaste. Sur son dernier post Instagram, mercredi 29 juillet, la future maman a publié une photo sur laquelle elle apparaît plus radieuse que jamais. En guise de légende, la mention « Un bonheur inexplicable » venait traduire la joie de la belle brune à pouponner prochainement. 2020, l’année de tous les bonheurs pour Laura et Nikola.