Les Marseillais Vs Le Reste du monde : Illan aurait été viré du casting !

Avec Koh-Lanta, ce sera certainement l’une des grandes émissions de la rentrée. Pour la cinquième année consécutive, Les Marseillais Vs Le Reste du monde revient sur W9. Le principe reste le même que les autres années. La famille des Marseillais affronte celle du Reste du Monde dans des épreuves impitoyables afin de gagner des points. En fin de semaine, l’équipe ayant obtenu le moins de points doit éliminer l’un des siens. Mais c’est sans compter sur les épreuves collectives qui permettent de faire rentrer de nouveaux membres dans son clan. Pour cette cinquième édition, la production a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Outre les candidats traditionnels (Julien, Paga, Nikola, Milla…), on retrouve des petits nouveaux (Angèle, Marvin…) mais également des personnalités faisant leur grand retour dans l’univers de la téléréalité. C’est notamment le cas de Mélanie Da Cruz, du couple terrible Ricardo et Nehuda ainsi que la volcanique Kim Glow.

Un candidat manque à l’appel

Le tournage, qui bat actuellement son plein dans le sud de la France, est loin d’être terminé et de nouveaux candidats devraient bientôt rejoindre le casting. Mais il semblerait qu’un grand nom de la téléréalité ne participe pas au jeu cette année, contrairement à ce que l’on pouvait attendre. Et ce candidat, c’est Illan. Un choix assez surprenant lorsque l’on sait que le jeune homme est la vraie coqueluche de différentes productions (on l’a notamment vu dans 10 Couples parfaits, Les Anges, La Villa des Cœurs Brisés, Moundir et les apprentis aventuriers, Un dîner presque parfait et même dans la précédente saison des Marseillais Vs Le Reste du monde).

À en croire le compte Instagram @wassim.tv, Illan aurait été évincé du casting car il n’aurait pas respecté sa clause de confidentialité, en annonçant à certains comptes spécialisés sur la téléréalité qu’il allait participer au tournage : « Illan a été contacté pour faire le cross vite fait. Il devait arriver après Mujdat et Haneia mais il a rompu son contrat de confidentialité en disant à plusieurs comptes tv qu’il allait faire le tournage ». D’après le compte Instagram ayant sorti l’information, l’ancien petit ami de Vanessa Lawrens ne peut s’en prendre qu’à lui : « En gros, il s’est mis dans la ***** tout seul ».

Des rebondissements en pagaille

Toutefois, l’absence d’Illan reste à prendre avec des pincettes. Pour le moment, le jeune homme ne s’est pas exprimé sur la question. À l’instar de Haneia, sa participation ou non à l’émission reste un mystère absolu.

Mais on le sait, avec ce programme, il n’y a pas de règles précises. Un candidat déjà éliminé peut faire son grand retour, une grosse figure du programme peut se faire remercier purement et simplement par ses camarades comme ce fut récemment le cas avec Carla Moreau… Les choses peuvent donc encore changer d’autant que les dernières rumeurs en provenance du tournage font l’état de nombreux départs, en plus des traditionnelles éliminations. Blessures, bagarres avec d’autres candidats, certains repartent quelquefois de manière atypique. Alors Illan intégrera-t-il la famille du Reste du Monde ? Réponse très prochainement…