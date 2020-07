La JLC Family accusée de maltraitance animale : Jazz réagit et se défend

Jazz et Laurent font souvent la Une de l’actualité depuis qu’ils sont partis vivre à Dubaï. Il faut dire qu’ils mènent un train de vie particulièrement luxueux, se permettant quelques belles folies qui ne manquent pas de faire réagir les internautes.

On se rappelle de la polémique autour du cadeau de Cayden pour son premier anniversaire. Il avait en effet reçu une montre Rolex, ce qui avait fait bondir les internautes sur Twitter qui ne comprenaient pas l’intérêt d’un tel cadeau.

Aujourd’hui, c’est encore un cadeau qui fait polémique, mais c’est cette fois-ci Sisika, un proche du couple, qui est à l’origine de la polémique.

Sisika offre un requin à Jazz et Laurent

Plus rien ne semble étonner les internautes avec la JLC Family. La vie qu’ils mènent est si éloignée de celle du commun des mortels que les gens qui les suivent se sont finalement habitués. Cela ne les empêche cependant pas d’être encore au coeur de polémiques, plus ou moins vives et intenses.

Récemment, Jazz avait été critiquée par une fan dans une vidéo virale. Elle accusait la star de télé-réalité d’avoir refusé de faire une photo avec elle et d’avoir eu une attitude détestable envers elle. Jazz a l’habitude de répondre très vite, et avait expliqué qu’elle n’avait même pas vu cette jeune fille, et qu’elle s’était faite arrêter net par un des gardes du corps.

Et aujourd’hui, Jazz est dans l’obligation de réagir suite à la polémique concernant le cadeau que lui a fait son ami Sisika : un requin, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Je prends au second degré la vie ridicule des tuches basée sur le mensonge et la tromperie mais la je ne cautionne pas du tt mais pas du tt de mettre un requin dans un aquarium. J’appelle au boycott total de cette famille #jlcfamily @SolifeG @larueofficiel @30millionsdamis pic.twitter.com/Do1LI16Ueo — laféedodo (@lafedodo1) July 9, 2020

Un requin dans un aquarium en plein milieu de la maison

Sur Snapchat, Sisika a présenté l’animal aux internautes, sans l’avoir encore dit à Jazz et Laurent. Il semble très heureux de montrer ce petit requin, qui se trouvait alors dans un petit bac avec peu d’eau. Il rassure les internautes en disant qu’ils sont en train de préparer l’aquarium pour l’y mettre.

La mode des animaux exotiques ne semble pas prête de finir. En 2018, le Wall Street Journal expliquait qu’il était désormais possible d’avoir son propre requin, et même d’en acheter sur Ebay. Mais le squale est l’animal le plus cher au monde, certains pouvant atteindre l’incroyable somme de 1 million d’euros.

Plusieurs pays ont légalisé l’achat de requins domestiques. Seul le traffic de nageoires et d’ailerons est toujours évidemment illégal et interdit.

Malheureusement pour Sisika, ce cadeau n’est pas au goût de Jazz qui a décidé de réagir, alors que la polémique commençait à prendre de l’importance.

Jazz veut mettre le requin dans son habitat naturel

Jazz ne s’étonne plus des folies de son ami Sisika. En revanche, elle ne les partage pas toutes. En l’occurence, la jeune femme ne souhaite aucunement voir un requin dans un aquarium chez elle, comme elle l’a dit sur Snapchat.

« Il est complètement taré, mais ça, ça ne choque personne. Il garantie avoir voulu nous faire plaisir, mais ce requin, je vais le faire remettre dans son état naturel. Pour moi, un requin ça n’a pas à être dans une maison. Franchement non, ça me fait de la peine pour ce requin. Je sais que l’attention de Sisika était de nous faire plaisir avec un truc original mais je peux pas garder un requin chez moi. C’est un animal sauvage, ça vit dans l’océan, dans la mer. Demain, je vais appeler. Je sais pas comment on fait, voir ce qu’il faut faire. Sisika voulait m’offrir un cadeau, il m’a offert un problème« .

Jazz réagit enfin au requin installé dans leur villa ! #JLCfamily pic.twitter.com/nCPP0j7zlX — Solife_Gossip 📺 (@SolifeG) July 9, 2020

Une prise de position saluée par ses fans

Si certains pensent qu’elle dit cela uniquement car elle a vu l’ampleur de la polémique, beaucoup félicite la jeune femme pour sa prise de position concernant le requin. Il ne faut en effet pas oublier l’influence notable qu’ont les candidats de télé-réalité sur les plus jeunes, et faire la promotion de telles pratiques peut s’avérer problématique.

Jazz va donc prochainement se débarrasser du requin, en espérant pour elle qu’elle trouvera vite qui appeler et qui joindre pour faire en sorte qu’il trouve au plus vite une place adéquate.