Kim Glow annonce le confinement plusieurs jours en avance : elle veut devenir Présidente

L’annonce de ce nouveau confinement ne viendra certainement pas rappeler de bons souvenirs à Kim Glow. La candidate vue notamment dans Les Anges ou Les Marseillais a enchaîné les bad buzz aux mois de mars et avril dernier, alors que les français étaient confinés. Lorsqu’Emmanuel Macron a fait cette annonce, la jeune femme se trouvait en Algérie. D’abord heureuse (elle se filmait dans la piscine de son hôtel, visiblement pas mécontente de subir le confinement dans le luxe), elle s’est filmée quelques jours plus tard en larmes en réalisant que rentrer en France serait plus difficile que prévu. Pire encore, elle expliquait qu’elle se trouvait dans un pays dangereux dirigé par une dictature et demandait de l’aide à Emmanuel Macron.

Face à cette polémique, Kim Glow a décidé de surenchérir en critiquant les personnes qui gagnent un SMIC, alors qu’elle peut de son côté s’envoler à l’autre bout du monde pour profiter de paysages magnifiques. Une sortie qui n’est pas passée inaperçue. Et ce n’est pas tout puisqu’elle a par la suite décidé de parler du coronavirus en divulguant des théories du complot et en faisant des liens choquants avec la Seconde Guerre Mondiale et l’Holocauste. Kim faisait parler d’elle, mais pas forcément en bien.

Kim Glow annonce le confinement le 24 octobre dernier

L’annonce du nouveau confinement par Emmanuel Macron le 28 octobre dernier n’a surpris personne puisque cela faisait plus de 24 heures que l’information circulait dans les médias. C’est sans surprise que le président a annoncé que les français se retrouveraient à nouveau confinés pour une durée de quatre semaines, jusqu’au premier décembre. Mais il y a encore quelques jours, un nouveau confinement ne semblait aucunement à l’ordre du jour.

Il faut dire que les portes-paroles du gouvernement et autres hommes politiques expliquaient dans les médias qu’il s’agirait d’une décision qui ne sera prise que dans l’urgence : il devait s’agir de la solution finale, de dernier recours. Or, les chiffres sont si catastrophiques qu’Emmanuel Macron a dû se résoudre à faire ce choix, lui qui ne voulait pas en arriver là. Personne n’aurait pu s’attendre à une deuxième vague d’une telle puissance expliquait-il aux français, perplexes.

En tout cas, Kim Glow a été visiblement tenue au courant bien avant les autres français puisqu’elle a écrit ceci sur son compte Snapchat le 24 octobre dernier, soit quatre jours avant l’annonce officielle : « Breaking news. Un CRS m’a dit qu’ils ont reçu l’information. Reconfinement de la France entière, 28 octobre« .

Kim Glow s’imagine Présidente

Les internautes se sont gentiment moqués d’elle le 24 octobre dernier, eux qui ne sont pas habitués à l’entendre dire des choses véridiques. Et pourtant ! Contre toute attente, Kim Glow avait raison et était bien informée. De quoi faire pousser des ailes à la jeune femme :

« Mes chers compatriotes. Samedi 24 octobre, je vous ai annoncé officiellement, avant même le gouvernement, le reconfinement de la France entière ! Ne doutez plus jamais de moi ! »

Le hashtag #KimGlowPrésidente est donc devenu viral sur les réseaux sociaux et la jeune femme a d’ors et déjà prévu certaines mesures qu’elle compte prendre si jamais elle est élue un jour : « un SMIC à 2000 euros pour tout le monde » ou encore que « tous les sans-abris aient un logement sans exception« . « J’ai une campagne extraordinaire » explique-t-elle.

Bien évidemment, il s’agit sans doute d’une vaste plaisanterie. On imagine mal Kim Glow être sérieuse lorsqu’elle explique vouloir se lancer en politique. Cela lui permet de connaître un joli buzz qui n’est cette fois-ci pas négatif, comme par le passé. De quoi faire oublier ses récents propos honteux qui lui avait fait perdre des collaborations et des placements de produits, alors qu’on sait que les candidats de télé-réalité gagnent leur argent grâce aux réseaux sociaux.