Jessica Thivenin proche d’Océane et Marine El Himer ? Elle fait des révélations surprenantes !

On peut dire qu’Océane El Himer n’a pas réussi au mieux son entrée dans la cours des grands lorsqu’elle a intégré le casting des Marseillais pour l’édition qui se déroulait aux Caraïbes. Si le pari de la jeune femme était de faire parler d’elle, alors celui-ci est amplement réussi. Si en revanche elle souhaitait se faire aimer des internautes, le sujet est plus délicat.

En se rapprochant de Benjamin Samat, alors en couple avec Alix, Océane s’est attirée les foudres de Maeva, notamment, mais également des internautes, qui sont nombreux à apprécier Alix. En participant aux Marseillais vs Le reste du monde, Océane espère surement se refaire une image et montrer qui elle est réellement : une fille pleine de joie et d’humour. Pari réussi ?

Le retour de Jessica Thivenin

Le casting des Marseillais vs Le reste du monde nous a réservé son lot de surprises. Parmi celles qui ont fait le plus plaisir aux internautes, on peut parler évidemment du retour tant attendu de Jessica Thivenin (et son mari Thibault Garcia). Maylone étant entre de bonnes mains (avec la famille de Jessica) ils ont pu profiter de ces vacances bien méritées en retrouvant leurs amis et camarades d’aventure.

Jessica avait d’ailleurs tenu à garder le secret, et si certains avaient deviné, elle a confié que la plupart avait été surpris. On a hâte de découvrir les premières images puisque Jessica devrait être présente dès le premier épisode, elle qui a participé à l’aventure dans son intégralité (contrairement à une Carla qui a râlé sur les réseaux sociaux de voir toujours les mêmes candidats rester présents du début à la fin).

Jessica et Océane : une amitié née sur le tournage ?

On vous en parlait il y a quelques jours, Océane et Jessica se seraient rapprochées pendant le tournage. La jeune femme est arrivée alors que l’aventure avait débuté depuis un moment et a eu la surprise (sans doute désagréable, si les rumeurs sont véridiques en tout cas) de découvrir que son ex Benjamin s’affichait désormais en couple avec sa soeur jumelle, Marine.

Cela n’a semble-t-il pas séparé les deux soeurs qui s’affichent toujours plus proches que jamais. Mais sa venue dans l’aventure lui a permis de découvrir Jessica et de bien s’entendre avec elle. Pour rappel, Jessica Thivenin ne s’est jamais entendue avec Alix, l’ex de Benjamin. On imagine donc qu’elle n’était pas mécontente de les savoir séparés, même si elle avait confié qu’elle souhaitait le bonheur de son ami, peu importe avec qui celui-ci le trouvait. Elle n’avait donc aucun grief contre Océane, contrairement à une Maeva, une amie proche d’Alix.

Marine et Océane : les deux coups de coeur de Jessica

Mais il semblerait que tout cela aille plus loin. Car en plus de s’être très bien entendue avec Océane, Jessica s’est aussi rapprochée de sa soeur Marine. Et il ne s’agirait pas d’une simple entente le temps de quelques jours de tournage. La maman de Maylone parle de coup de coeur. Alors qu’elle se trouvait au barbecue organisé par Benjamin et auquel participaient également les soeurs jumelles, Jessica a pris la parole :

« Je suis trop contente, parce que je n’ai pas retrouvé un, mais, mes deux coups de coeur de l’aventure. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je les adore. Je les aime et c’est comme ça »

Au moins, le message est passé et il est clair. On s’attend donc à voir la naissance d’une belle amitié pour cette prochaine saison des Marseillais vs Le reste du monde qui arrivera à la rentrée sur W9 (la bande annonce devrait très prochainement sortir).

De son côté, Maeva a refusé de se rendre au barbecue puisqu’il a lieu dans la maison de Benjamin, là où vivait Alix auparavant. Considérant cette dernière comme l’une de ses meilleures amies, elle a refusé de se rendre à une soirée avec la fille avec qui Benjamin l’a trompé (Océane) et sa présumée nouvelle copine (Marine). Elle expliquait également ne pas pouvoir encore parler de ses différents avec elles, puisqu’elle spoilerait de ce fait plusieurs scènes de la saison. De quoi nous donner encore plus hâte de la voir.