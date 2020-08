Jessica Thivenin épuisée et traumatisée après le tournage des Marseillais vs le reste du Monde 5 !

Jessica Thivenin a accouché d’un petit garçon le 7 octobre dernier. Il y a quelques jours, la star de télé-réalité a fêté les 10 mois de Maylone et le petit garçon est en pleine forme.

La star a eu une grossesse compliquée et elle a dû rester alitée pendant plusieurs mois. Sans compter que son fils a connu quelques soucis de santé. Il a dû se faire opérer à la naissance à cause d’une malformation. Puis, il a failli perdre la vie il y a plusieurs mois après s’être étouffé.

Heureusement, Maylone se porte bien et le bébé grandit à vue d’oeil. Ainsi, Jessica Thivenin est rassurée et elle s’accorde quelques petits instants seule. D’ailleurs, il y a peu, elle a participé au tournage des Marseillais vs. le reste du monde 5.

Un tournage avec de grosses tensions

La starlette a choisi d’être au casting de la prochaine saison des Marseillais. Le tournage a duré plusieurs semaines et il y a eu beaucoup de tensions entre les candidats. En effet, Jessica s’est disputée avec son mari, Thibault Garcia ainsi qu’avec d’autres stars comme Carla Moreau.

En plus du tournage, Jessica Thivenin a dû faire quelques interviews et de nombreuses photos pour la promotion des Marseillais vs. le reste du monde 5. Elle est donc bien contente d’en avoir terminé car elle se dit très fatiguée depuis plusieurs jours.

Jessica, au plus mal depuis la fin du tournage

Depuis la fin du tournage, la femme de Thibault Garcia est au plus mal et elle est épuisée. Elle a fait de nombreux cauchemars ces dernières semaines et elle ne dort presque plus la nuit. En plus, elle ressent quelques douleurs dans le ventre.

« Ça fait deux jours que j’ai mal ici. Je ne sais pas ce qu’il y a sur ce côté là, le côté droit, si c’est un rein ou si c’est un foie mais j’ai mal. Après je crois que je ne bois pas assez… » a t-elle confié sur Snapchat.

En fait, la maman de Maylone n’a plus aucune énergie depuis qu’elle est rentrée chez elle. Elle passe beaucoup de temps à dormir mais elle ne semble pas récupérer.

« Je me sens hyper fatiguée, j’ai l’impression qu’un moustique m’a piquée et que je peux dormir tout le temps. N’importe quand. Je suis fatiguée tout le temps, je ne comprends pas » a t-elle expliqué à ses abonnés.

Jessica, traumatisée par les Marseillais ?

Alors qu’arrive t-il à la star des Marseillais ? Jessica Thivenin a confié qu’elle n’était pas enceinte et sa fatigue ne vient donc pas d’une éventuelle grossesse. Néanmoins, cette année, elle a enchaîné de nombreux problèmes et elle relâche peu à peu la pression.

Les fans peuvent quand même se rassurer. Jessica Thivenin a avoué ce dimanche 9 août qu’elle allait un peu mieux et qu’elle avait réussi à bien dormir.

Pourtant, elle rêve très souvent des Marseillais vs. le reste du monde 5 depuis la fin du tournage. « Tout le temps le groupe des Marseillais. Je suis traumatisée du tournage » a t- elle avoué sur le réseau social.