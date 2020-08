Claude (Koh-Lanta) retrouve un autre candidat emblématique pendant ses vacances !

Il y a quelques mois, les téléspectateurs ont revu Claude dans Koh-Lanta, l’île des héros. L’aventurier avait retrouvé deux de ses amis, Teheiura et Moussa, et ils devaient faire face aux nouveaux candidats.

Claude a connu un énorme succès dans cette saison et tout le monde a été impressionné par ses capacités physiques. Le héros de 38 ans a un certain franc-parler qui a plu au public et il n’a pas hésité à recadrer certains candidats. Les téléspectateurs se souviennent encore de sa dispute avec Inès et Claude a toujours su s’imposer dans le jeu.

Pour autant, Claude n’a pas gagné les 100.000 euros dans Koh-Lanta 2020. Il a perdu lors de l’épreuve des poteaux face à Naoil et Inès et c’est Naoil qui a remporté la saison. Pour autant, Claude est plus populaire que jamais et il fait de nombreuses émissions à la télévision. Récemment, ses fans ont pu le voir dans Fort Boyard sur France 2 et il a battu de nombreux records avec son équipe.

Claude, en vacances dans le Sud

Claude espère bien pouvoir participer très bientôt à une nouvelle saison de Koh-Lanta sur TF1. En attendant, l’aventurier s’octroie des vacances dans le Sud de la France avec toute sa famille. Il n’hésite pas à partager quelques vidéos et photos sur Instagram et il fait de la randonnée avec ses enfants.

Il y a quelques jours, le papa de Marceau et d’Andréa a fait une escale dans le Languedoc-Roussillon. L’aventurier a passé un bon moment avec sa sœur et ils ont fait du cheval ensemble. Puis, il a revu un ami très proche que tout le monde connaît.

Les retrouvailles entre deux héros

Claude a fait un petit arrêt au food-truck de Teheiura et il a partagé une belle photo sur Instagram. Il semble content de retrouver son ami de l’Île des héros et Teheiura est en pleine forme. Pendant l’émission, les deux aventuriers ont connu quelques désaccords mais ils ont réussi à rester soudés.

Depuis la fin de Koh-Lanta, Teheiura parcourt le Languedoc-Roussillon avec son food-truck. Ainsi, il propose aux gens des recettes exotiques et il s’inspire de ses origines tahitiennes pour élaborer des plats épicés. Son affaire fonctionne et Teheiura est toujours aussi souriant et de bonne humeur.

En très bon ami, Claude a fait un peu de publicité à Teheiura sur le réseau social. L’aventurier semble s’être régalé et il a donc voulu mettre en avant les bons plats de son ami. « J’avais faim, je cherche un petit poisson cru façon tahitienne ! Si vous voulez bien manger ce soir, il y a le chef Teheiura qui est là, il va vous préparer des trucs de fou ! » a t-il dit.

Leur grande complicité au fil des années

Même après la fin de Koh-Lanta, certains aventuriers se soutiennent et ils sont devenus très proches. Claude et Teheiura se sont revus plusieurs fois en dehors des émissions et Claude appelle même souvient son ami « L’indien ». Les deux héros ont participé ensemble à: