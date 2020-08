Carla Moreau a-t-elle choisi sa témoin de mariage ? Une vidéo sème le doute

Les candidats de télé-réalité vieillissent et leur vie évolue. De jeunots fous de soirées à pères et mères, il n’y a qu’un pas que certains ont fait, à l’image de Nabilla et Thomas, Jessica et Thibault ou encore Jazz et Laurent.

Carla et Kévin ont de leur côté suivi un chemin similaire à celui emprunté par leurs (anciens) amis Manon et Julien. Tout comme eux, ils ont poursuivi leur carrière télévisuelle en marge d’une grossesse et d’un accouchement. Désormais heureux parents de Ruby, les deux amoureux souhaitent se marier !

Une demande en mariage romantique à New York

Carla ne s’en cachait pas, elle rêvait d’épouser Kévin. Mais celui-ci ne se montrait pas aussi en joie à l’idée de s’unir pour la vie à la mère de sa fille. Ou alors cachait-il quelque chose ? Avec recul, il semblerait que le jeune homme ait bien préparé son coup, lui qui a souhaité demander sa petite-amie en mariage durant le tournage des Marseillais aux Caraïbes.

Kévin a demandé une permission de deux jours pour emmener sa belle dans la ville qui ne dort jamais. Celle-ci n’a rien vu venir et pensait qu’il s’agissait d’un gain remporté par Kévin ou d’un cadeau de la production.

Après avoir découvert leur chambre d’hôtel et déambulé dans les rues new yorkaises, le couple s’est arrêté à Time Square, lieu symbolique où Kévin a enfin fait sa demande, sous les yeux emplis de larmes de sa compagne qui n’a pas tardé à dire oui.

Maeva souhaite être la témoin de mariage de Carla

Si les amitiés se font et se défont en télé-réalité, celle qui unit Maeva au couple semble très forte. Carla et Maeva semblent même s’être encore plus rapprochées durant le tournage de la dernière saison des Marseillais vs Le reste du monde. En effet, des rumeurs indiquent que la maman de Ruby se serait mise à dos une bonne partie de la villa, qui aurait découvert son véritable caractère (lequel ? Nous l’ignorons). Mais Maeva n’aurait pas fait partie du lot.

Une dispute aurait éclaté entre Carla et Manon et aurait signé la fin de leur amitié, Manon aurait tout fait pour que Carla soit éliminée du jeu (avec succès). Depuis, les anciennes amies ne se suivent plus sur les réseaux sociaux et tous les indicateurs sont au rouge concernant leur amitié.

Les fans de l’émission se rappellent que cela fait plusieurs mois que leur relation est fragile. Déjà dans la précédente émission des Marseillais vs Le reste du monde, les deux jeunes femmes ne s’adressaient plus la parole suite au départ de Carla, elle qui s’était sentie trahie par son amie Manon.

Carla laisse planer le doute

On se doutait donc évidemment que Manon ne serait pas la témoin de mariage de Carla. On se demande même à l’heure actuelle si elle et son mari Julien seront invités à la cérémonie. Pour rappel, Kévin s’entend toujours bien avec les deux candidats, il est donc difficile de savoir s’ils seront présents ou non.

En attendant, Maeva se languit d’arriver au jour de la cérémonie, comme elle l’a dit sur Snapchat en présence du couple. Elle dit espérer être une demoiselle d’honneur, avant de se corriger en disant qu’elle préfèrerait être témoin. Carla, de son côté, se contente te dire « tu témoigneras de notre amour« , ce à quoi la jeune femme répond par l’affirmative.

Cela veut-il dire que Carla a choisi sa témoin et qu’il s’agit de Maeva ? Difficile à dire. On fait confiance au couple pour annoncer en grandes pompes ce genre d’informations, eux qui savent parfaitement comment gérer le buzz et l’amplifier.

Cela ferait en tout cas bien plaisir à Maeva (elle qui a eu des soucis avec les forces de l’ordre récemment, tout comme son amie Alix, mais dans des proportions différentes) tant celle-ci semble excitée à l’idée de fêter l’amour de ses amis.