Benjamin Samat toujours amoureux d’Alix ? Des indices ne laissent aucun doute

Benjamin Samat et Alix formaient sans doute l’un des couples les plus appréciés de la télé-réalité. Malgré plusieurs grosses disputes (notamment dans Les Marseillais vs Le reste du monde) et le fait que la jeune femme n’ait jamais vraiment réussi à s’intégrer au sein de la famille des Marseillais, ils semblaient plus heureux que jamais.

Et pourtant, tout s’est arrêté net sous les yeux des téléspectateurs, lors de la diffusion des Marseillais aux Caraïbes. On savait avec la diffusion que Benjamin avait embrassé une candidate, mais on ignorait si le couple avait survécu à cette infidélité.

Benjamin va trop loin avec Océane

Durant le tournage, Benjamin se rapproche d’Océane, une nouvelle arrivée qu’il connait déjà puisqu’elle avait participé avec sa soeur jumelle comme sa prétendante à l’occasion d’une saison des Princes de l’Amour. La jeune femme semble toujours avoir un coup de coeur pour le marseillais et n’hésite pas à se rapprocher de lui, bien qu’il ne soit pas célibataire.

Elle sent que les portes sont finalement ouvertes et un jeu de séduction débute entre les deux, sous les yeux notamment de Maeva, indignée de voir le jeune homme manquer de respect à Alix, qui est une amie proche de la jeune femme.

Benji ne s’arrêtera pas en chemin et finira par embrasser la jeune femme, avant de regretter ce baiser par la suite. Mais lorsqu’Alix arrive dans l’aventure et qu’elle découvre cette abominable vérité, son sang ne fait qu’un tour.

Alix donne une chance à Benji, mais le couple se sépare

Après plusieurs jours de confrontations, cris et larmes (et un record d’audience pour W9), Benjamin parvient à se rapprocher de sa compagne qui semble plus enclin à le pardonner. Mais la présence d’Océane dans la maison l’empêche de se sentir bien. Après la dispute de trop, elle décidera de quitter l’aventure. Elle propose à Benjamin de la suivre, ou de rester et le jeune homme choisit finalement l’amour et quitte la villa.

Mais quelques jours plus tard, il revient et apprend à ses amis sa séparation définitive avec Alix. Leur couple n’aura pas survécu à cette infidélité. C’est la fin d’un des couples préférés des internautes qui ressentent énormément de peine pour Alix tant celle-ci semble avoir été fragilisée par cette rupture aussi soudaine qu’inattendue.

Benjamin encore amoureux d’Alix ?

Depuis cette rupture, Alix ne s’est pas à nouveau affichée en couple. Elle semble célibataire et s’est acheté un beau chat, comme pour combler l’absence de compagnon. De son côté, Benjamin a participé à l’émission Les Marseillais vs Le reste du monde, dans laquelle il s’est mis en couple avec… Marine El Himer, la soeur jumelle d’Océane.

L’annonce de ce couple a énormément surpris les internautes qui ne s’attendaient pas à voir la jeune femme se rapprocher de l’homme qui a tant fait souffrir sa soeur. Mais le couple n’aura duré qu’un temps : celui du tournage. Ils ont en effet officialisé leur rupture sur les réseaux sociaux et une rumeur court et annonce que Marine s’est rapprochée de son ex, Benoit Paire.

Et maintenant, la page Instagram @marie_spy_news nous montre une photo où le jeune homme semble regarder des photos de…. son ex, Alix. Benjamin regretterait-il le bon vieux temps avec la jeune femme qui vivait avec lui à Marseille ? La considère-t-elle comme la femme de sa vie ? Il semblerait.

En effet, il a aimé sur Instagram une publication qui montre les premiers mots d’un roman qui disent : « Assis dans la rangée du fond, j’assistais au mariage de la femme de ma vie. Avec un autre« . Une manière de reconnaître sans vraiment le dire qu’Alix lui manque ? Peut-être. On imagine en tout cas mal la jeune femme lui redonner une chance.

Vous pourrez découvrir Benjamin Samat dès le 31 août 2020 dans Les Marseillais vs Le reste du monde, lui qui se battra pour sa famille afin qu’elle soulève pour la quatrième fois la fameuse coupe. Ce sera également l’occasion de découvrir comment il s’est rapproché de Marine El Himer !