Jean Castex en visite à la Guyane : la boulette qui ne passe pas, voici ses déclarations

Comme vous le savez si la crise sanitaire la plus aiguë est passée pour la France selon Emmanuel Macron, ce n’est pas le cas pour la Guyane et Mayotte. Le contexte est particulièrement difficile à cause du coronavirus qui semble frapper de plein fouet ces deux destinations. Jean Castex a donc décidé de se rendre en Guyane et il a même proposé une petite allocution de quelques minutes au cours de laquelle il a fauté. Sa petite boulette a rapidement été relayée dans tous les médias français.

En visite à Cayenne, Jean Castex qualifie la Guyane d'"île" https://t.co/RDv6uAheHy pic.twitter.com/3A83fFDkZ1 — BFMTV (@BFMTV) July 12, 2020

Quels sont les propos de Jean Castex ?

Il se retrouve en Guyane, il apparaît avec un masque blanc et il réalise son petit discours. Au cours de ce dernier, il évoque donc la situation et il prononce un mot qui a rapidement été partagé en France. En effet, il semble évoquer la Guyane sous la forme d’une île. De ce fait, les réactions ont été nombreuses puisque cette région d’outre-mer n’est pas une île.

Non, non et non… La Guyane, aussi rude que soit la situation, n'est toujours pas une île ! Non, toujours pas ! M. Le Premier Ministre… Un effort, putain de merde. Respectez les gens, ne dites pas des âneries en ces temps déjà difficiles. #Guyane#COVIDー19 #Castex pic.twitter.com/FyclZ1DKGd — Ludovic (@__ldvc__) July 12, 2020

Il suffit de regarder les cartes pour comprendre que la Guyane n’est pas seule, ce n’est donc pas une île .

. Elle se retrouve entre le Brésil et le Suriname comme a pu le préciser Christopher Barbier lors de sa réaction sur BFMTV.

Il n’a toutefois pas été le seul à évoquer la situation, car Jean Castex a été pointé du doigt, mais ce n’était pas son premier couac.

🚨Sacrément culotté de la part de BFMtv qui jusqu’à 11h ce matin parlait de la Guyane comme d’une île avant de modifier son reportage …

J. Castex a dû éteindre sa Tv avant https://t.co/YKjDlMclSX pic.twitter.com/AbFgqVO0Wp — BalanceTonMedia (@BalanceTonMedia) July 13, 2020

En effet, il avait précisé qu’il parlerait rapidement pour la politique générale, mais le président de la République en a décidé autrement. En effet, Emmanuel Macron a souhaité réaliser son allocution du 14 juillet en premier et le Premier ministre prendra ensuite la parole. De son côté, le chef de l’Etat révélait que le confinement absolu ne devait pas être exclu, mais Jean Castex lors d’une prise de parole disait pratiquement le contraire. L’arrivée à la tête du gouvernement de l’homme politique est donc au coeur de quelques critiques et celle dédiée à « l’île de la Guyane » a sans doute été la plus problématique pour tous les habitants.

Une erreur qui entraîne de nombreuses réactions sur Internet

Il y a toutefois quelques précisions à apporter, car si Jean Castex parlait de la Guyane lorsqu’il a évoqué l’île, il a certes commis une faute. Il peut par contre utiliser ce mot pour l’Île de Cayenne, il ne serait donc pas en faute avec ce discours. Dans tous les cas, les retours sur les réseaux sociaux ont été nombreux notamment sur le site de micro-blogging. Certains lui offrent tout de même quelques circonstances atténuantes puisqu’il pourrait être fatigué à cause du décalage horaire. Toutefois, il ne serait pas le premier à commettre une telle erreur, car Emmanuel Macron avait lui aussi utilisé ce petit mot en 2017.

Il avait alors estimé que le blocage de l’île pouvait avoir des répercussions. Dans ce cas de figure, le président de la République et le Premier ministre ont-ils des difficultés en géographie ? Il ne faut pas oublier que la Guyane est au coeur d’une véritable urgence à cause du coronavirus. Le plus important sera sans doute les mesures prises par le gouvernement pour empêcher que la situation devienne trop problématique. N’oublions pas non plus que le coronavirus se propage très rapidement, d’où l’intérêt d’être particulièrement minutieux.