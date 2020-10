Jean Castex et le reconfinement généralisé ou localisé : voici ses dernières déclarations pour la France

Depuis le mois de mars 2020, les Français sont contraints de vivre avec le coronavirus. Certains pensaient que le virus serait de passage, mais nous sommes toujours autant impactés quelques mois plus tard. De ce fait, les citoyens ont quelques craintes à savoir des limitations pour les déplacements, mais également le reconfinement qu’il soit localisé ou généralisé. Alors que des pays ont adopté cette solution, la France va-t-elle suivre ?

Jean Castex souhaite éviter le reconfinement généralisé

Alors que les contaminations ne cessent de prendre de l’ampleur toutes les 24 heures pour le sol français, les citoyens ont la crainte d’un reconfinement. Le gouvernement a mis en place un système d’alerte avec des couleurs plus ou moins foncées pour les zones touchées. Par exemple si les commerces peuvent être ouverts, les bars et les restaurants ont souvent des contraintes drastiques, voire des fermetures à respecter le plus possible. Les discothèques sont par contre fermées et les rassemblements sont limités.

Ce matin, je demande solennellement aux Français un acte de solidarité : à l'égard de nos compatriotes les plus vulnérables, bien sûr, mais aussi envers nos soignants et l'ensemble du personnel hospitalier.#8h30FranceInfo pic.twitter.com/Nuz1h8y5y9 — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 12, 2020

Jean Castex le 27 août dernier évoquait déjà son envie d’éviter le plus possible le reconfinement généralisé .

. En octobre, lors de son point presse, Olivier Véran a également précisé qu’il ne croyait pas au reconfinement pour les vacances de la Toussaint.

Emmanuel Macron à la sortie du confinement ne mettait pas totalement de côté un confinement localisé si la situation le demandait.

Alors que les prix Nobel d’économies estiment qu’il faudrait reconfiner une partie de la France à l’approche des fêtes de Noël pour favoriser les retours en famille, d’autres spécialistes sont convaincus qu’il n’est pas nécessaire.

Des dispositifs adaptés en fonction des situations

Le reconfinement sera-t-il envisagé lorsque la situation ne pourra plus être contrôlée ? Les Français sur les réseaux sociaux ont tendance à le penser, cela voudrait donc dire que le contexte est finalement sous contrôle même si les alertes maximales peuvent entraîner quelques craintes. Emmanuel Macron a également annoncé qu’il prendrait la parole le 14 octobre à 20 heures. Généralement, les interventions du président de la République sont redoutées, car les Français ont toujours la crainte de vivre la même situation que celle au début de la crise sanitaire.

Jean Castex croit que StopCovid s’appelle TéléCovid. On comprend qu’il ne l’ait pas trouvée sur l’App Store. pic.twitter.com/WC2IZvQtrF — Raphael Grably (@GrablyR) October 12, 2020

Pour l’instant, le reconfinement généralisé n’a pas été évoqué pour la France, seules des mesures drastiques sont envisagées, mais Castex ne met pas de côté le reconfinement localisé. Il faudra donc attendre l’arrivée des vaccins pour espérer supprimer ce virus de notre quotidien. D’autres pistes sont aussi envisagées comme le lancement d’un éventuel spray pour éviter la propagation du virus. Des études auraient aussi montré l’intérêt du baume à lèvre pour limiter la contamination d’autrui. Est-il finalement rassurant que Jean Castex évite le plus possible le reconfinement généralisé ?