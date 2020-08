Emmanuel Macron le président en fonction le plus menacé ? Les craintes de son épouse Brigitte

Depuis Charles-de-Gaulle, certains estiment que le président actuel de la France est le plus menacé. Il faut savoir que son premier mandat a été rythmé par les manifestations plus ou moins violentes. Après les gilets jaunes et les débordements dans la capitale française, des rassemblements pour lutter contre le racisme et les violences policières ont quelque peu dérapé. De ce fait, l’époux de Brigitte Macron serait dans le collimateur de plusieurs personnes et selon les informations transmises par le Point, il serait le plus menacé.

Emmanuel Macron ne serait pas inquiet contrairement à sa femme

Au vu des propos partagés par le journal, le chef de l’État ne se limiterait pas dans ses déplacements malgré cette menace supposée qui planerait au-dessus de sa tête. Contrairement à certains présidents, Emmanuel Macron a tendance lors de ses déplacements à partir à la rencontre de ceux qui peuvent le détester. De nombreuses vidéos ont pu circuler sur le web, cela montre que la tension est parfois à son comble.

Même si la menace est au rendez-vous, cela ne semble pas déranger le président de la République alors que Brigitte Macron se sent impuissante .

. Lors du défilé du 14 juillet, certaines banderoles ont notamment été identifiées à proximité de la tribune, les images ont fait le tour de la toile.

Le président n’a donc apparemment pas peur de se confronter à certaines personnes et ils préfèrent ne pas rompre le dialogue.

Bien sûr, pour Brigitte Macron, la situation est sans doute angoissante et stressante. Dans ces mouvements de foule, vous ne savez jamais si le contexte est susceptible de dégénérer. Même si certains estiment que la stratégie du chef de l’État est plutôt risquée, aucun problème n’a été identifié. Il faut alors se demander si l’actuel chef de la République pourrait envisager un second mandat. Il lui reste environ deux ans, mais la campagne devrait commencer bientôt. Lors de son passage à la télévision à l’aube des vacances d’été, il n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet. Il est donc difficile de savoir si Macron pourra se présenter, mais le peuple pourrait-il voter en sa faveur ?

Brigitte Macron serait effrayée par le contexte

La Première Dame aurait fait quelques confidences à un proche, il aurait ensuite partagé les propos dans le journal français. Nous apprenons qu’Emmanuel Macron peut aller à la rencontre du danger, il serait décrit comme un véritable « casse-cou » et surtout, si le pire devait se produire, il « serait un héros ». De son côté Brigitte Macron serait effrayée par ce contexte alors que le président serait le plus menacé depuis Charles de Gaulle. À l’époque, ce dernier sort de la Seconde Guerre mondiale et une épée de Damoclès semblait flotter au-dessus de sa tête. La situation était-elle la même pour le président de la République ?

Dans tous les cas, les précédents chefs de l’État n’ont jamais été la cible d’une situation identique. Macron, depuis qu’il est aux commandes de la France doit jongler avec la manifestation des gilets jaunes, les dégradations lors des rassemblements, les manifestations contre les violences policières, la crise sanitaire, la crise économique… Les défis sont alors nombreux pour Emmanuel qui a également multiplié les allocutions depuis mars dernier. Si certains présidents français ont été quelque peu absents de la scène médiatique, Emmanuel Macron pourra au moins se vanter d’avoir sans cesse parlé aux Français, il n’a jamais rompu le dialogue même lors de ses déplacements officiels ou non officiels.