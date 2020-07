Edouard Philippe n’est plus Premier Ministre : il a démissionné ! Nouveau gouvernement !

Edouard Philippe, en tant que Premier Ministre, est parti au front pendant la crise de la COVID-19. C’est par lui que les français ont été le plus largement tenus au courant des évolutions de l’épidémie, de la dangerosité du virus, et des mesures prises par le Gouvernement pour pallier au mieux à cette crise mondiale et inédite.

Si c’est le Président Emmanuel Macron qui a, de par ses allocutions, annoncé les nouvelles les plus déterminantes (notamment le confinement et le déconfinement), c’est son Premier Ministre qui a plus largement relayé des informations, lui qui a annoncé aux Français comment allait se dérouler le déconfinement, qui se fait par étape.

La côte de popularité d’Edouard Philippe en hausse

Si les français se sont montrés très critiques du Gouvernement quant à la gestion du confinement et surtout de la crise (le débat autour du port du masque et du manque de matériel a enragé la population), Edouard Philippe est malgré tout sorti grand vainqueur.

En effet, selon un sondage BVA sorti fin juin 2020, le premier ministre obtient 54% d’opinions favorables. Il gagne 8 points par rapport au précédent sondage et sa côte de popularité ne cesse de grimper. Les français ont apprécié le fait qu’il parle chaque semaine sans filtre, annonçant toutes les informations qu’il avait en sa possession.

Avec la COVID-19, les politiciens et scientifiques avançaient dans le noir, armés seulement d’une petite lampe de poche. Chaque jour, de nouvelles informations étaient alors découvertes. Le Premier Ministre a décidé de jouer la carte de la transparence plutôt que d’attendre de longs jours avant de s’adresser aux citoyens. Une décision qui a porté ses fruits.

Edouard Philippe élu maire du Havre

Cette décision de quitter le Gouvernement d’Emmanuel Macron n’étonnera pas grand monde puisque la rumeur court depuis bien des jours. Cette rumeur a d’autant plus pris de l’ampleur quand Edouard Philippe a été élu maire du Havre. Le premier ministre a battu son adversaire (le communiste Jean-Pierre Lecoq) et a emporté cette élection avec 58.83% des voix, contre 41.16 pour son adversaire.

Alors que certains pensaient qu’Edouard Philippe attendrait le remaniement pour faire ses adieux à l’Elysée, il a pris les devants en présentant sa démission.

Emmanuel Macron accepte la démission d’Edouard Philippe

Ce matin, vendredi 3 juillet, l’Elysée a publié un communiqué en annonçant qu’Edouard Philippe avait en effet présenté au Président Emmanuel Macron sa lettre de démission. Le communiqué précise par la suite : « Il assure, avec les membres du gouvernement, le traitement des affaires courantes jusqu’à la nomination du nouveau gouvernement« .

Le conseil des Ministres prévu aujourd’hui ne se tiendra donc pas, et la composition du nouveau Gouvernement devrait vraisemblablement être connue en début de semaine prochaine. Sur Twitter, Claire Chazal s’est retrouvée en Tendance, puisque des bruits de couloirs courent et annoncent qu’elle pourrait siéger au Gouvernement en tant que Ministre de la culture.

Nous verrons si, comme il l’avait annoncé, Emmanuel Macron parviendra avec ce remaniement à se « réinventer » sans « renier » tout ce qui a été fait jusqu’à présent.